Сборная Беларуси (U-20) по хоккею сыграет в ноябре в Украине

Соперниками подопечных Дмитрия Кравченко станут сверстники из Польши (10 ноября) и Украины (11 ноября).

Матчи в Белой Церкви станут контрольными перед чемпионатом мира (U-20). Белорусская «молодежка» на планетарном форуме сыграет в дивизионе 1 группе А с 9 по 15 декабря в немецком Фюссене.

В чемпионате Беларуси команда до 20 лет выступает в дивизионе А экстралиги, где после 22 матчей занимает восьмое место.