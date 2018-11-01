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11:31 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси (U-20) по хоккею сыграет в ноябре в Украине

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная сборная Беларуси по хоккею до 20 лет примет участие в международном турнире в Белой Церкви (Украина), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Соперниками подопечных Дмитрия Кравченко станут сверстники из Польши (10 ноября) и Украины (11 ноября).

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Матчи в Белой Церкви станут контрольными перед чемпионатом мира (U-20). Белорусская «молодежка» на планетарном форуме сыграет в дивизионе 1 группе А с 9 по 15 декабря в немецком Фюссене.

В чемпионате Беларуси команда до 20 лет выступает в дивизионе А экстралиги, где после 22 матчей занимает восьмое место.

Национальная сборная Беларуси по хоккею под руководством Андрея Сидоренко сыграет с 8 по 10 ноября на домашнем турнире в «Чижовка-Арене». Соперниками команды станут хоккеисты Франции (8 ноября), Словении (9 ноября) и Латвии (10 ноября).

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