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14:37 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана взяла всего двух хоккеистов «Барыса» на Евровызов

Сборная Казахстана по хоккею объявила состав на матче Евровызова в Будапеште (Венгрия), информирует официальный сайт федерации.

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Соперниками казахстанской команды станут сборные Венгрии, Южной Кореи и Италии. Игры пройдут с 7 по 9 ноября.

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Состав сборной Казахстана:

вратари: Никита Бояркин («Сарыарка»), Валерий Севидов («Алматы»);.

защитники: Егор Шалапов («Номад»), Александр Пелевин («Номад»), Иван Степаненко («Бейбарыс»), Эмиль Нургалиев («Темиртау»), Мадияр Ибрайбеков («Номад»), Никита Клещенко («Номад»), Кирилл Полохов («Номад»), Степан Александров («Алтай-Торпедо»);.

нападающие: Владислав Никулин («Сарыарка»), Аркадий Шестаков («Торпедо»), Кирилл Савицкий («Номад»), Дмитрий Гренц («Барыс»), Ярослав Евдокимов («Номад»), Александр Борисевич («Темиртау»), Валерий Гурин («Номад»), Дмитрий Гурков («Барыс»), Егор Петухов («Номад»), Кирилл Панюков («Номад»), Антон Некряч («Бейбарыс»), Андрей Яковлев («Номад»);.

Главный тренер: Михайлис Юрий;.

Тренеры: Верещагин Георгий, Бессонов Павел.

Расписание матчей (по времени Астаны):
7 ноября Венгрия — Казахстан в 21:00
9 ноября Южная Корея — Казахстан в 00:30
9 ноября Казахстан — Италия в 21:00.

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