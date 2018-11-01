Сборная Казахстана взяла всего двух хоккеистов «Барыса» на Евровызов

Соперниками казахстанской команды станут сборные Венгрии, Южной Кореи и Италии. Игры пройдут с 7 по 9 ноября.

Расписание матчей (по времени Астаны):

7 ноября Венгрия — Казахстан в 21:00

9 ноября Южная Корея — Казахстан в 00:30

9 ноября Казахстан — Италия в 21:00.