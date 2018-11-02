Братья Костицыны вызваны в сборную Беларуси по хоккею на Кубок четырех наций

Главный тренер национальной команды Андрей Сидоренко принял решение пригласить из стана «зубров» также Александра Китарова и Евгения Ковыршина. Нападающего Александра Малявко из «Немана», получившего травму, заменит Андрей Белевич из «Динамо-Молодечно».
Сборная Беларуси начнет подготовку к турниру 5 ноября. Хоккеисты «Динамо», которые 6 ноября проведут выездной матч с «Сочи» в чемпионате КХЛ, присоединятся к команде после возвращения в Минск.
Кубок четырех наций velcom пройдет в «Чижовка-Арене» с 8 по 10 ноября. Соперниками белорусов станут хоккеисты Франции, Словении и Латвии.