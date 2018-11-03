Хоккейная команда Президента в Шклове обыграла дружину Могилевской области на соревнованиях среди любителей

Хоккеисты команды главы государства взяли инициативу в свои клюшки сразу же после начала первого периода. Однако опасные контратаки могилевчан заставили попотеть президентскую дружину в обороне.

На девятой минуте гости все-таки смогли вырваться вперед. Первую шайбу в матче забросил Николай Лукашенко с передачи Павла Белого. Буквально через две минуты разрыв в счете увеличил Ярослав Чуприс.

В конце первого периода команда Президента продолжила громить противника, который на некоторое время остался в меньшинстве. Благодаря метким броскам Андрея Асташевича и Андрея Михалева дружина завершила тайм со счетом 4:0.

Первая минута второго периода снова оказалась роковой для могилевчан. Комбинацию Андрея Михалева и Дмитрия Мелешко завершил нападающий Ярослав Чуприс, увеличив отрыв до пяти шайб. Вскоре ворота могилевчан поразил и канадец Даниэль Корсо.

На 25-й минуте игры сборная Могилевской области смогла наконец провести результативную атаку. Бросок Сергея Ясюкевича спас команду от проигрыша всухую. Вторая шайба в ворота президентской команды не заставила себя долго ждать, ее забросил Сергей Маторин. А еще через несколько мгновений ворота гостей были поражены в третий раз — на этот раз отличился нападающий Игорь Жуков.

Вторая половина периода оказалась насыщенной на атаки, соперники попеременно атаковали ворота друг друга, но долгое время безрезультатно. К концу тайма команда главы государства смогла дожать противника: броски Андрея Асташевича и Дмитрия Мелешко попали в цель, и период завершился со счетом 3:8.

Начало третьего периода ознаменовалось шайбой Сергея Маторина в ворота команды Президента. Однако через пару минут гости забросили ответные шайбы — Павел Белый реализовал передачу Андрея Михалева на 45-й минуте, следом по шайбе забросили Николай Лукашенко с передачи Андрея Башко и Олег Антоненко (Даниэль Корсо, Владимир Цыплаков).

Ответ могилевчан не заставил себя долго ждать: на 49-й минуте отличился защитник Дмитрий Коледа. Однако следом за этим последовал и ответ команды из Минска. Глава государства Александр Лукашенко буквально через 20 секунд забросил свою первую шайбу, завершив комбинацию, которую начали Николай Лукашенко и Андрей Асташевич. Таким образом к середине последнего периода счет стал 5:12 в пользу президентской дружины.

К концу тайма гости остались в меньшинстве, и команда Могилевской области сумела воспользоваться моментом. Свою третью шайбу в игре забросил Дмитрий Коледа.

В ответ ворота могилевчан поразил Николай Лукашенко после передач Андрея Асташевича и Александра Лукашенко, затем отрыв в счете увеличил Андрей Глебов, взявший в ассистенты Александра Лукашенко и Александра Рядинского.

Несмотря на большую разницу в счете, игроки Могилевской области не собирались сдаваться и еще дважды поразили ворота соперника. Авторами заброшенных шайб стали Сергей Маторин и Владимир Зубарев.

Матч завершился со счетом 14:8 в пользу команды Президента Беларуси. Лучшим игроком среди могилевчан стал Сергей Маторин, в дружине главы государства — Николай Лукашенко.

После игры президентская сборная по традиции порадовала болельщиков сюрпризом, подарив им в качестве сувениров мягкие игрушки.

Хоккейная команда Президента Беларуси на Республиканских соревнованиях среди любителей побеждала уже девять раз — в 2008, 2010−2012, 2014−2018 годах. По одной победе у сборных Гомельской (2009 год) и Минской областей (2013 год).