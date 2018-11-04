Хоккеисты «Немана» забросили семь шайб и победили «Металлург» в экстралиге

Действующие чемпионы уже на первой минуте встречи открыли счет. Подопечные Сергея Пушкова, несмотря на отсутствие нескольких лидеров в составе, уверенно атаковали и смогли набрать очередные очки в турнирной таблице.

Два других матча экcтралиги завершились с сухим счетом. «Гомель» обыграл «Лиду» — 2:0, а солигорский «Шахтер» не оставили шансов «Динамо-Молодечно» — 5:0. Днем ранее «Юность» победила молодежную сборную Беларуси со счетом 4:0.

Турнирное положение: «Юность-Минск» — 49 (19), «Шахтер» — 47 (20), «Гомель» — 41 (23), «Неман» — 40 (18), «Динамо-Молодечно» — 33 (23), «Лида» — 20 (21), «Металлург» — 17 (22), Беларусь U-20 — 8 (25).