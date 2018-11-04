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16:14 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Немана» забросили семь шайб и победили «Металлург» в экстралиге

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского «Немана» одержали уверенную победу в гостях над жлобинским «Металлургом» со счетом 7:2 в экстралиге чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Действующие чемпионы уже на первой минуте встречи открыли счет. Подопечные Сергея Пушкова, несмотря на отсутствие нескольких лидеров в составе, уверенно атаковали и смогли набрать очередные очки в турнирной таблице.

Два других матча экcтралиги завершились с сухим счетом. «Гомель» обыграл «Лиду» — 2:0, а солигорский «Шахтер» не оставили шансов «Динамо-Молодечно» — 5:0. Днем ранее «Юность» победила молодежную сборную Беларуси со счетом 4:0.

Турнирное положение: «Юность-Минск» — 49 (19), «Шахтер» — 47 (20), «Гомель» — 41 (23), «Неман» — 40 (18), «Динамо-Молодечно» — 33 (23), «Лида» — 20 (21), «Металлург» — 17 (22), Беларусь U-20 — 8 (25).

Следующие матчи в экстралиге в дивизионе А состоятся 13 ноября после перерыва, связанного с выступлением национальной сборной Беларуси в Кубке четырех наций.

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