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14:37 (мск), источник: ТАСС

Хафизуллин и Слепышев вызваны в сборную России по хоккею на Кубок Карьяла

ТАСС, 6 ноября. Защитник петербургского СКА Динар Хафизуллин и нападающий ЦСКА Антон Слепышев вызваны в сборную России по хоккею для подготовки к матчам первого этапа Евротура, который пройдет в Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

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Источник: РИА "Новости"

Хафизуллин и Слепышев заменят защитника екатеринбургского «Автомобилиста» Никиту Трямкина и нападающего омского «Авангарда» Кирилла Семенова, которые получили повреждения.

Хоккей
Еврохоккейтур 2018-2019
Кубок Карьяла, 8.11.2018, 19:30
Россия
-Финляндия-

Кубок Карьяла с участием сборных России, Швеции, Чехии и Финляндии пройдет 8—11 ноября. Подопечные Ильи Воробьева сыграют 8 ноября против команды Финляндии, 10 ноября — против шведов, 11 ноября — против чехов.

Все встречи пройдут на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки. В рамках этапа состоится один вынесенный матч — сборная Чехии в Праге примет команду Швеции.

Евротур проводится с 1996 года. Каждый из четырех постоянных участников проводит по одному домашнему этапу. Сборная России семь раз выигрывала общий зачет соревнований, в последний раз — в сезоне-2016/17. Российский этап Евротура — Кубок Первого канала — пройдет 13—16 декабря.

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