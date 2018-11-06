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16:35 (мск), источник: ТАСС

Кетов будет капитаном сборной России по хоккею на Кубке Карьяла

НОВОГОРСК /Московская область/, 6 ноября. /ТАСС/. Нападающий петербургского СКА Евгений Кетов назначен капитаном сборной России по хоккею на Кубке Карьяла — первом этапе Евротура. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды Илья Воробьев.

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Источник: РИА "Новости"

«Кетов будет капитаном сборной России на Кубке Карьяла», — сообщил Воробьев.

Хоккей
Еврохоккейтур 2018-2019
Кубок Карьяла, 8.11.2018, 19:30
Россия
-Финляндия-

Кубок Карьяла с участием сборных России, Швеции, Чехии и Финляндии пройдет 8—11 ноября. Подопечные Ильи Воробьева сыграют 8 ноября против команды Финляндии, 10 ноября — против шведов, 11 ноября — против чехов.

Все встречи пройдут на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки. В рамках этапа состоится один вынесенный матч — сборная Чехии в Праге примет команду Швеции.

Евротур проводится с 1996 года.

Каждый из четырех постоянных участников проводит по одному домашнему этапу. Сборная России семь раз выигрывала общий зачет соревнований, в последний раз — в сезоне-2016/17. Российский этап Евротура — Кубок Первого канала — пройдет 13—16 декабря.

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