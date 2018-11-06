Кетов будет капитаном сборной России по хоккею на Кубке Карьяла

«Кетов будет капитаном сборной России на Кубке Карьяла», — сообщил Воробьев.
Кубок Карьяла с участием сборных России, Швеции, Чехии и Финляндии пройдет 8—11 ноября. Подопечные Ильи Воробьева сыграют 8 ноября против команды Финляндии, 10 ноября — против шведов, 11 ноября — против чехов.
Все встречи пройдут на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки. В рамках этапа состоится один вынесенный матч — сборная Чехии в Праге примет команду Швеции.
Евротур проводится с 1996 года.
Каждый из четырех постоянных участников проводит по одному домашнему этапу. Сборная России семь раз выигрывала общий зачет соревнований, в последний раз — в сезоне-2016/17. Российский этап Евротура — Кубок Первого канала — пройдет 13—16 декабря.