Кетов будет капитаном сборной России по хоккею на Кубке Карьяла

Источник: РИА "Новости"

«Кетов будет капитаном сборной России на Кубке Карьяла», — сообщил Воробьев.

Хоккей Еврохоккейтур 2018-2019 Кубок Карьяла, 8.11.2018, 19:30 Россия - Финляндия -

Кубок Карьяла с участием сборных России, Швеции, Чехии и Финляндии пройдет 8—11 ноября . Подопечные Ильи Воробьева сыграют 8 ноября против команды Финляндии, 10 ноября — против шведов, 11 ноября — против чехов.

Все встречи пройдут на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки. В рамках этапа состоится один вынесенный матч — сборная Чехии в Праге примет команду Швеции.

Евротур проводится с 1996 года.