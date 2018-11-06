Когда Капризов уедет в «Миннесоту»?

Источник: Спорт-Экспресс

Михаил Зислис, Игорь Еронко из Новогорска

Герои хоккея"

Федерация хоккея России вместе с «Лигой Ставок» вручила премии «Герои хоккея» по результатам выступления сборной России в сезоне-2017/18. Лауреатами стали:

Незаметный герой (голосовали игроки и тренеры сборной России):Константин Рогатин (сервисмен сборной России);.

Лидер (голосовали игроки и тренеры сборной России): Роман Ротенберг(первый вице-президент ФХР);.

Джентльмен года (голосовали члены Зала славы хоккея): Александр Барабанов (СКА);.

Самый ценный игрок (голосовали болельщики): Павел Дацюк (СКА).

Роман Ротенберг: «Наш стратегический план — десятая победа на Олимпиаде»

— Каким был принцип определения состава на Кубок «Карьяла»?

— Всегда в сборную вызываются сильнейшие на данный момент. Средний возраст — 24,5 года. Молодая команда, вызваны представители девяти клубов.

— Смущает, что Кузьменко и Бывальцев по результативности среди русских игроков КХЛ находятся в конце первой и второй сотен соответственно.

— Можно смотреть разную статистику, у каждого есть право на свое мнение. В статистике есть 700 разных показателей. Если смотреть их все, а не только классическую статистику, то в сборную вызываются все сильнейшие. Сейчас мы строим фундамент к чемпионату мира. У нас есть стратегический план в десятый раз выиграть Олимпиаду. Мы идем шаг за шагом.

— Почему в команде нет Игоря Никитина?

— У Никитина закончился контракт со сборной. На чемпионат мира мы рассматриваем лучших специалистов, у нас все в силе. Думаю, к старту ЧМ будет ясность по этому вопросу.

— Вы не хотите стать президентом ИИХФ после ухода Рене Фазеля?

— Если только вы выдвинете мою кандидатуру.

— Фазель сообщил, что определенные договоренности о проведении матчей между чемпионами НХЛ и КХЛ уже достигнуты. Так ли это?

— Это ваша интерпретация. На самом деле он сказал, что хорошо было бы провести такой матч. Окно для него возможно в сентябре. До начала сезона в НХЛ.

— С матчами сборной и СКА на арене «Зенита» все решено?

— Уже точно решено. 16 декабря — Россия — Финляндия, 22 декабря — СКА — ЦСКА. Что самое сложное? Это мероприятие серьезного уровня с учетом всей техники, новых технологий. Самое главное, чтобы все зрители видели шайбу. Для этого установим дополнительные экраны. Будем придерживаться самых современных международных стандартов. Хотим провести мероприятия точно не хуже, чем в НХЛ. Даже лучше.

Илья Воробьев: «Возможно, вызовем Бурдасова на следующий этап Евротура»

— Задачи на Кубок «Карьяла» такие же, как и всегда — побеждать, хотя мы и омолодили состав.

— Почему нет лучшего снайпера КХЛ Антона Бурдасова?

— Мы смотрим за Антоном, у него было хорошее начало сезона. Возможно, подумаем, и вызовем его на следующий этап.

— Не думали взять к Шалунову и Окулова?

— Окулов на данный момент у нас в олимпийской сборной. О многих еще думаем. Но сейчас решили вот так.

— Была ли задача вызвать игроков из максимально возможного количества клубов?

— Нет, не совсем. Мы думали по составу, а то, что получилось девять клубов, хорошо.

— Связка Шипачев — Кагарлицкий вас не интересует?

— Значительную часть своих голов они забивают в большинстве. Мы взяли другое направление, формируя сборную.

— Уже в следующий понедельник будет матч СКА — «Автомобилист». Трудно вам приходится как тренеру-совместителю?

— Не только мне, но и всем игрокам. Вчера был матч. Сразу после «Карьяла» тоже будет. Справимся.

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— Григоренко сказал, что вы неплохой игрок. Как оцените Михаила?

— Ха-ха. Ну, он тоже вроде ничего. Если серьезно, то, конечно, это хороший игрок, с ним приятно играть. Мы много времени вместе и вне хоккея проводим.

— Дацюка вам не хватает в сборной?

— Видел, что он обрадовался, что его не позвали. Паша есть Паша. Паша в полном порядке.

— Олег Знарок пропал после ухода из сборной. Обидно вам? Поддерживаете ли связь?

— Мы с ним не переписывались. А так, конечно, жалко.

— Вы вчера встречались с генменеджером «Миннесоты» Полом Фентоном. Что пообещали друг другу?