Юные хоккеисты четырех стран разыграют Кубок Президентского спортивного клуба в Минске

Традиционный турнир пройдет с 8 по 10 ноября. Белорусская команда, составленная из игроков до 17 лет, выступит под руководством Павла Перепехина, известного специалиста по работе с молодежью. В юниорскую сборную вызваны 27 игроков, которые представляют хоккейные школы БФСО «Динамо», «Юности», солигорского «Шахтера» и некоторых российских школ.
В прошлом году победителем турнира стала команда России. Юные белорусские хоккеисты трижды побеждали в соревнованиях: в 2008, 2009 и 2014 годах. Впервые почетный трофей был разыгран в 2007 году.
Казахстан — Латвия, 13.00;.
Беларусь — Россия, 16.30.
Казахстан — Беларусь, 16.30.
Россия — Казахстан, 13.00;.
Беларусь — Латвия, 16.30.
Все матчи турнира будут транслироваться на YouTube-канале Президентского спортивного клуба.