Юные хоккеисты четырех стран разыграют Кубок Президентского спортивного клуба в Минске

Традиционный турнир пройдет с 8 по 10 ноября. Белорусская команда, составленная из игроков до 17 лет, выступит под руководством Павла Перепехина, известного специалиста по работе с молодежью. В юниорскую сборную вызваны 27 игроков, которые представляют хоккейные школы БФСО «Динамо», «Юности», солигорского «Шахтера» и некоторых российских школ.