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10:37 (мск), источник: БЕЛТА

Юные хоккеисты четырех стран разыграют Кубок Президентского спортивного клуба в Минске

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные хоккеисты из Беларуси, России, Казахстана и Латвии сегодня начнут борьбу на малой ледовой площадке «Чижовка-Арены» за Кубок Президентского спортивного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Традиционный турнир пройдет с 8 по 10 ноября. Белорусская команда, составленная из игроков до 17 лет, выступит под руководством Павла Перепехина, известного специалиста по работе с молодежью. В юниорскую сборную вызваны 27 игроков, которые представляют хоккейные школы БФСО «Динамо», «Юности», солигорского «Шахтера» и некоторых российских школ.

В прошлом году победителем турнира стала команда России. Юные белорусские хоккеисты трижды побеждали в соревнованиях: в 2008, 2009 и 2014 годах. Впервые почетный трофей был разыгран в 2007 году.

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Расписание турнира:

8 ноября

Казахстан — Латвия, 13.00;.

Беларусь — Россия, 16.30.

9 ноября

Россия — Латвия, 13.00;.

Казахстан — Беларусь, 16.30.

10 ноября

Россия — Казахстан, 13.00;.

Беларусь — Латвия, 16.30.

Все матчи турнира будут транслироваться на YouTube-канале Президентского спортивного клуба.

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