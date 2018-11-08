Новая команда: как Россия стартует в Евротуре

Источник: РИА "Новости"

Обновленный формат

Формат Еврохоккейтура — то, что постоянно терпит какие-то изменения. Когда-то все задумывалось как соревнование четырех сильнейших европейских сборных, каждая из которых проводит у себя по этапу, где команды бы встречались в один круг.

Хоккей Еврохоккейтур 2018-2019 Кубок Карьяла, 8.11.2018, 19:30 Россия - Финляндия -

Так было достаточно долго, но потом формат наскучил и пошли эксперименты. Здесь и спаренные стыковые матчи в концовке сезона перед чемпионатом мира вместо четвертого этапа, и прошлогодние приглашения на разные этапы новых сборных, как Канада, Швейцария, Германия или даже Южная Корея.

В этом сезоне все относительно вернулось к истокам. Евротур пройдет по очень консервативной формуле.

Зрители увидят только четыре привычных сборных в сражениях друг с другом на четырех этапах. Сначала в ноябре пройдет Кубок «Карьялы», затем в декабре состоится московский Кубок Первого канала, а уже в апреле, непосредственно перед мировым форумом пройдут Шведские и Чешские игры.

Хоккей Еврохоккейтур 2018-2019 Кубок Карьяла, 10.11.2018, 14:00 Швеция - Россия -

Вернуть лидерство

Сборная России в прошлом сезоне, выступавшая сначала под руководством Олега Знарка (до победной Олимпиады), а затем перешедшая в управление к его бывшему ассистенту Илье Воробьеву, заняла по итогам Евротура второе место.

Если в сезоне-2016/17 именно Россия стала победителем по итогам всех этапах, то в прошлом году наша сборная пропустила вперед Финляндию с Чехией.

Финны вообще являются самой титулованной национальной командой Еврохоккейтура, существующего с сезона-1996/97. Сборная Суоми первенствовала девять раз, семь побед на счету российской команды, четыре на счету шведов и только две у Чехии.

Финский этап является отражением общей картины. Здесь доминация хозяев еще более внушительная — 12 побед.

Шесть раз успех в Хельсинки праздновали российские хоккеисты, а шведы и чехи на пару наковыряли только три победы (две у «Тре крунур»).

При этом за 21 розыгрыш Кубка «Карьялы» сборная России лишь раз оставалась без медалей. Даже у финнов три таких выступления в пассиве.

Хоккей Еврохоккейтур 2018-2019 Кубок Карьяла, 11.11.2018, 14:30 Чехия - Россия -

Тренерские перестановки

Генеральный менеджер сборной России Роман Ротенберг уже заявил перед стартом первого турнира сборных в нынешнем сезоне, что тренерский штаб собирает команду к чемпионату мира, а глобальной целью является победа в начавшемся новом олимпийском цикле.

Илья Воробьев решил поэкспериментировать не только с составом, что вполне логично, учитывая полутоварищеский статус соревнований, но и даже со своим тренерским штабом.

Так, на Кубок «Карьялы» не поедет с командой Игорь Никитин, много лет бывший помощником Знарка, а затем и самого Воробьева в главной команде страны.

Интересно, что прямо перед этим турниром Никитин одолел главного тренера национальной команды в матче регулярного чемпионата КХЛ, где его ЦСКА переиграл питерский СКА (3:1). Впрочем, решение не приглашать специалиста работать на первом этапе Евротура было принято раньше.

В штаб сборной на турнир вошли старший тренер Алексей Жамнов, тренер Анвар Гатиятулин, тренер вратарей Рашит Давыдов, а также аналитическая и медицинская службы.

Кроме Никитина, из прежнего тренерского состава не поедет в Хельсинки еще и Алексей Кудашов.

Эксперименты с составом

Сам Воробьев говорил, что задачами на Кубок «Карьялы» являются спортивный результат и просмотр игроков для главной команды страны.

В итоге наставник принял решение дать отдохнуть своим клубным подопечным ветерану и капитану сборной Павлу Дацюку и герою Олимпиады Никите Гусеву.

При этом из СКА и ЦСКА на финский этап изначально были вызваны по семь хоккеистов, а уверенно лидирующий в регулярном чемпионате КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» должны были представить только три игрока.

Однако защитник уральцев Никита Трямкин, как и форвард омского «Авангарда» Кирилл Семенов, получил травму, и в итоге московские и питерские армейцы получили по еще одному представителю в команде — довызваны были защитник СКА Динар Хафизуллин и нападающий ЦСКА Антон Слепышев.

Интересно, что в первом звене наигрываются четыре игрока ЦСКА (Никита Нестеров, Артем Блажиевский, Михаил Григоренко и Кирилл Капризов), а также Андрей Локтионов из «Локомотива», который будет выступать в пятерке на позиции центра.

Капитаном на турнир назначен опытный форвард СКА Евгений Кетов, которому помогут в качестве ассистентов Локтионов и Нестеров.

Состав сборной России на Кубок «Карьялы»

Вратари: Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Илья Коновалов («Локомотив»).

Защитники: Никита Нестеров, Артем Блажиевский (оба — ЦСКА), Артем Зуб, Динар Хафизуллин (оба — СКА), Денис Баранцев (Торпедо), Алексей Василевский («Автомобилист»), Виктор Антипин («Металлург»), Александр Елесин («Локомотив»), Андрей Педан («Ак Барс»).

Нападающие: Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Максим Шалунов, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Андрей Локтионов («Локомотив»), Андрей Кузьменко, Алексей Бывальцев, Александр Барабанов, Александр Дергачев, Евгений Кетов (все — СКА), Анатолий Голышев (Автомобилист), Денис Зернов, Илья Михеев (оба — «Авангард»), Александр Кадейкин, Петр Хохряков (оба — «Салават Юлаев»).