Илья Михеев не поможет сборной России в игре с Финляндией на Кубке Карьяла
Форвард сборной России Илья Михеев не сыграет на Кубке Карьяла с Финляндией по состоянию здоровья, информирует официальный «твиттер» ФХР.
Форвард сборной России Илья Михеев не сыграет на Кубке Карьяла с Финляндией по состоянию здоровья, информирует официальный «твиттер» ФХР.
Матч состоится сегодня, 8 ноября, начало встречи — в 19:30 мск.
Состав сборной России:
Вратари: Игорь Шестёркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Илья Коновалов («Локомотив»).
Защитники: Никита Нестеров, Артём Блажиевский (оба — ЦСКА), Артём Зуб, Динар Хафизуллин (оба — СКА), Денис Баранцев («Торпедо»), Алексей Василевский («Автомобилист»), Виктор Антипин («Металлург»), Александр Елесин («Локомотив»), Андрей Педан («Ак Барс»).
Нападающие: Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Максим Шалунов, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Андрей Локтионов («Локомотив»), Андрей Кузьменко, Алексей Бывальцев, Александр Барабанов, Александр Дергачёв, Евгений Кетов (все — СКА), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Денис Зернов, Илья Михеев (оба — «Авангард»), Александр Кадейкин, Пётр Хохряков (оба — «Салават Юлаев»).