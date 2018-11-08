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15:55 (мск), источник: Прессбол

На открытую тренировку сборной Беларуси накануне матча с французами пришли 300 человек

В среду на открытую тренировку сборной Беларуси накануне поединка с командой Франции в рамках турнира «Кубок 4 наций velcom» пришло около 300 человек. Занятие проходило на «Чижовка-Арене».

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Источник: РИА "Новости"

По окончании тренировки состоялась автограф-сессия с участием Владимира Денисова, Павла Воробья, Андрея Антонова, Максима Парфеевца и Артура Гавруса. Приятно, что в зрителях недостатка не ощущалось. Они пришли и в изрядном количестве. Даже, вероятно, большем, чем организаторы ожидали: три центральных сектора нижнего яруса чижовского девятитысячника были заполнены весьма плотно, несмотря на туманное утро выходного дня и не слишком удобное в транспортном смысле расположение ледового комплекса на юго-востоке Минска. На ином матче экстралиги аудитория бывает, увы, жиже. Хочется надеяться, только пока, — пишет сайт ФХБ.

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Матчи сборной Беларуси на «Кубке 4 наций velcom»:

8 ноября (четверг), 18.15

Беларусь — Франция

9 ноября (пятница), 19.30

Беларусь — Словения

10 ноября (суббота), 19.30

Беларусь — Латвия

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