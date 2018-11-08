На открытую тренировку сборной Беларуси накануне матча с французами пришли 300 человек

По окончании тренировки состоялась автограф-сессия с участием Владимира Денисова, Павла Воробья, Андрея Антонова, Максима Парфеевца и Артура Гавруса. Приятно, что в зрителях недостатка не ощущалось. Они пришли и в изрядном количестве. Даже, вероятно, большем, чем организаторы ожидали: три центральных сектора нижнего яруса чижовского девятитысячника были заполнены весьма плотно, несмотря на туманное утро выходного дня и не слишком удобное в транспортном смысле расположение ледового комплекса на юго-востоке Минска. На ином матче экстралиги аудитория бывает, увы, жиже. Хочется надеяться, только пока, — пишет сайт ФХБ.