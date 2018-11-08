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19:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стал известен состав России на матч с Финляндией

Стал известен состав сборной России на дебютный матч Кубка Карьяла с командой Финляндии, информирует официальный сайт Федерации хоккея России.

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Состав сборной России:

вратари — Сорокин (Коновалов).

Нестеров (А) — Блажиевский, Капризов — Локтионов (А) — Григоренко;.

Хафизуллин — Василевский, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;.

Баранцев — Елесин, Голышев — Зернов — Шалунов;.

Педан — Зуб, Телегин — Кадейкин — Кетов (К), Дергачев.

Встреча Россия — Финляндия состоится сегодня (начало — в 19.30 по московскому времени).

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