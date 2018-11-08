Стал известен состав России на матч с Финляндией
Стал известен состав сборной России на дебютный матч Кубка Карьяла с командой Финляндии, информирует официальный сайт Федерации хоккея России.
Стал известен состав сборной России на дебютный матч Кубка Карьяла с командой Финляндии, информирует официальный сайт Федерации хоккея России.
Состав сборной России:
вратари — Сорокин (Коновалов).
Нестеров (А) — Блажиевский, Капризов — Локтионов (А) — Григоренко;.
Хафизуллин — Василевский, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;.
Баранцев — Елесин, Голышев — Зернов — Шалунов;.
Педан — Зуб, Телегин — Кадейкин — Кетов (К), Дергачев.
Встреча Россия — Финляндия состоится сегодня (начало — в 19.30 по московскому времени).