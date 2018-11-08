Олимпийские чемпионы зарешали. Сборная России начала сезон с победы, обыграв никакущих финнов
Для Григоренко Хельсинки — счастливое место.
Для Григоренко Хельсинки — счастливое место.
С момента последнего выступления сборной России по хоккею прошло пять месяцев. Мы уже успели позабыть, как на стадионе после заброшенных шайб играет «Калинка». Первый этап Евротура — турнир не бог весть какой важности. По правде говоря, действительно интересен широкому кругу болельщиков он был лишь в олимпийский сезон, когда в Хельсинки приехала сборная Канады европейского образца. Тогда и у России начал вырисовывать состав на Игры в Пхенчахане. Именно в столице Финляндии в прошлом году зажглась звезда по фамилии Григоренко. Михаил сделал
Но сейчас к Олимпиаде готовиться не надо. Да и наигрывать состав к чемпионату мира тоже бессмысленно. В 2019 году мировое первенство стартует лишь 10 мая, когда в НХЛ завершится уже два раунда
Символично, что именно Григоренко открыл счет в игре с Финляндией. Год назад он был дебютантом сборной, а теперь без него ее и представить трудно. Соперник потерял шайбу в средней зоне, Михаил выскочил к воротам и с кистей бросил по воротам Метсолы. Форвард ЦСКА еще и большинство заработал в первом периоде.
Удвоил преимущество Нестеров при численном преимуществе. Финны смотрелись
Команда Воробьева выглядела достойно (только надо не так много удаляться), порадовал Локтионов, который несколько лет вообще не вызывался в сборную, а сейчас проводит лучший сезон в «Локомотиве». Первую шайбу в первом же матче за национальную команду забил защитник Андрей Педан.
К середине матча стало ясно, что такая сборная Финляндии не способна будет отыграться. Интрига и интерес сразу пропали. И как опять не задать вопрос Воробьеву. Зачем нужно было вызывать проверенных бойцов?
В первом матче Кубка Карьяла по состоянию здоровья не сыграл Илья Михеев, у которого тоже небогатый опыт выступления за сборную. В запасе остались и Слепышев с Антипиным. По всей видимости, им шанс предоставят в субботу и воскресенье, когда сборная России сыграет со шведами и чехами.
|Илья Воробьев
|Лаури Марьямяки
|Илья Сорокин
|Метсола Ю. 57:26
|1-й период
|04:08
|Михаил Григоренко (А. Локтионов)
|11956
|09:38
|11:15
|Никита Нестеров (М. Григоренко, К. Капризов)
|12:42
|Денис Баранцев
|7027
|15:56
|2-й период
|7027
|20:12
|21:54
|Анатолий Голышев
|34:40
|Андрей Педан (И. Телегин, Е. Кетов)
|37:23
|Алексей Бывальцев
|3-й период
|51:36
|Алексей Василевский
|57:49
|Иван Телегин
|0
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0