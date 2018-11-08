Олимпийские чемпионы зарешали. Сборная России начала сезон с победы, обыграв никакущих финнов

Источник: Sport24

С момента последнего выступления сборной России по хоккею прошло пять месяцев. Мы уже успели позабыть, как на стадионе после заброшенных шайб играет «Калинка». Первый этап Евротура — турнир не бог весть какой важности. По правде говоря, действительно интересен широкому кругу болельщиков он был лишь в олимпийский сезон, когда в Хельсинки приехала сборная Канады европейского образца. Тогда и у России начал вырисовывать состав на Игры в Пхенчахане. Именно в столице Финляндии в прошлом году зажглась звезда по фамилии Григоренко. Михаил сделал хет-трик в матче с Чехией, который стал для него первым в карьере на взрослом уровне. Через три месяца форвард ЦСКА стал олимпийским чемпионом.

Но сейчас к Олимпиаде готовиться не надо. Да и наигрывать состав к чемпионату мира тоже бессмысленно. В 2019 году мировое первенство стартует лишь 10 мая, когда в НХЛ завершится уже два раунда плей-офф, а это значит, что процентов 80 русских энхаэловцев будут свободы и смогу приехать в Братиславу. Так что вряд ли и половина ребята, которые попал в состав на матч с финнами, поедут на ЧМ. По комплектованию этой сборной к Илье Воробьеву немало вопросов. Жалко, что отвечает от на них неохотно. По-прежнему непонятно, что делает в основе, например, Дергачев, который в СКА не каждый раз попадает в состав. Разве других перспективных русских в КХЛ нет?

Символично, что именно Григоренко открыл счет в игре с Финляндией. Год назад он был дебютантом сборной, а теперь без него ее и представить трудно. Соперник потерял шайбу в средней зоне, Михаил выскочил к воротам и с кистей бросил по воротам Метсолы. Форвард ЦСКА еще и большинство заработал в первом периоде.

Удвоил преимущество Нестеров при численном преимуществе. Финны смотрелись какими-то вялыми, если не сказать «мертвыми». Хотя в составе было целых 12 представителей КХЛ, но у них что-то не клеилось.

Команда Воробьева выглядела достойно (только надо не так много удаляться), порадовал Локтионов, который несколько лет вообще не вызывался в сборную, а сейчас проводит лучший сезон в «Локомотиве». Первую шайбу в первом же матче за национальную команду забил защитник Андрей Педан.

К середине матча стало ясно, что такая сборная Финляндии не способна будет отыграться. Интрига и интерес сразу пропали. И как опять не задать вопрос Воробьеву. Зачем нужно было вызывать проверенных бойцов? Мы-то и не сомневались в мастерстве Григоренко, Нестерова, Сорокина и других олимпийских чемпионов. Вместо них лучше бы позвать новичков, или тех, кто давно в сборной не играл, но вызов заслужил (тот же Бурдасов). Скорости на Евротуре повыше, чем в регулярном чемпионате КХЛ, поэтому и перспективную молодежь и хоккеистов постарше, кто проводит сильный сезон, неплохо было бы проверить. Ведь все равно бы таких финнов обыграли.