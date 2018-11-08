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16Просто очень хороший год ЦСКА. Кто сможет повторить?
22:44 (мск), источник: Sport24

Олимпийские чемпионы зарешали. Сборная России начала сезон с победы, обыграв никакущих финнов

Для Григоренко Хельсинки — счастливое место.

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Источник: Sport24

С момента последнего выступления сборной России по хоккею прошло пять месяцев. Мы уже успели позабыть, как на стадионе после заброшенных шайб играет «Калинка». Первый этап Евротура — турнир не бог весть какой важности. По правде говоря, действительно интересен широкому кругу болельщиков он был лишь в олимпийский сезон, когда в Хельсинки приехала сборная Канады европейского образца. Тогда и у России начал вырисовывать состав на Игры в Пхенчахане. Именно в столице Финляндии в прошлом году зажглась звезда по фамилии Григоренко. Михаил сделал хет-трик в матче с Чехией, который стал для него первым в карьере на взрослом уровне. Через три месяца форвард ЦСКА стал олимпийским чемпионом.

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Но сейчас к Олимпиаде готовиться не надо. Да и наигрывать состав к чемпионату мира тоже бессмысленно. В 2019 году мировое первенство стартует лишь 10 мая, когда в НХЛ завершится уже два раунда плей-офф, а это значит, что процентов 80 русских энхаэловцев будут свободы и смогу приехать в Братиславу. Так что вряд ли и половина ребята, которые попал в состав на матч с финнами, поедут на ЧМ. По комплектованию этой сборной к Илье Воробьеву немало вопросов. Жалко, что отвечает от на них неохотно. По-прежнему непонятно, что делает в основе, например, Дергачев, который в СКА не каждый раз попадает в состав. Разве других перспективных русских в КХЛ нет?

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Символично, что именно Григоренко открыл счет в игре с Финляндией. Год назад он был дебютантом сборной, а теперь без него ее и представить трудно. Соперник потерял шайбу в средней зоне, Михаил выскочил к воротам и с кистей бросил по воротам Метсолы. Форвард ЦСКА еще и большинство заработал в первом периоде.

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Удвоил преимущество Нестеров при численном преимуществе. Финны смотрелись какими-то вялыми, если не сказать «мертвыми». Хотя в составе было целых 12 представителей КХЛ, но у них что-то не клеилось.

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Команда Воробьева выглядела достойно (только надо не так много удаляться), порадовал Локтионов, который несколько лет вообще не вызывался в сборную, а сейчас проводит лучший сезон в «Локомотиве». Первую шайбу в первом же матче за национальную команду забил защитник Андрей Педан.

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К середине матча стало ясно, что такая сборная Финляндии не способна будет отыграться. Интрига и интерес сразу пропали. И как опять не задать вопрос Воробьеву. Зачем нужно было вызывать проверенных бойцов? Мы-то и не сомневались в мастерстве Григоренко, Нестерова, Сорокина и других олимпийских чемпионов. Вместо них лучше бы позвать новичков, или тех, кто давно в сборной не играл, но вызов заслужил (тот же Бурдасов). Скорости на Евротуре повыше, чем в регулярном чемпионате КХЛ, поэтому и перспективную молодежь и хоккеистов постарше, кто проводит сильный сезон, неплохо было бы проверить. Ведь все равно бы таких финнов обыграли.

В первом матче Кубка Карьяла по состоянию здоровья не сыграл Илья Михеев, у которого тоже небогатый опыт выступления за сборную. В запасе остались и Слепышев с Антипиным. По всей видимости, им шанс предоставят в субботу и воскресенье, когда сборная России сыграет со шведами и чехами.

Россия 3:0
(2:0, 1:0, 0:0)
Финляндия
8.11.2018, 19:30 основной раунд: Кубок Карьяла "Хартвалл Арена"
Главные тренеры
Илья Воробьев Лаури Марьямяки
Вратари
Илья Сорокин Метсола Ю. 57:26
1-й период
04:08 Михаил Григоренко (А. Локтионов)
11956 09:38
11:15 Никита Нестеров (М. Григоренко, К. Капризов)
12:42 Денис Баранцев
7027 15:56
2-й период
7027 20:12
21:54 Анатолий Голышев
34:40 Андрей Педан (И. Телегин, Е. Кетов)
37:23 Алексей Бывальцев
3-й период
51:36 Алексей Василевский
57:49 Иван Телегин
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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