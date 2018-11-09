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00:08 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная Швеции обыграла чехов в матче Кубка Карьяла

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Хоккеисты сборной Швеции обыграли команду Чехии в вынесенном матче Кубка Карьяла, первого этапа Евротура.

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Встреча, прошедшая в Праге, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) в пользу шведов. У победителей шайбы забросили Якоб Лилья (9-я минута), Ник Сёренсен (29) и Йонатан Давидссон (33). В составе чешской сборной отличились Петр Заморский (11) и Ян Коларж (35).

В следующем матче турнира сборная Швеции 10 ноября сыграет с командой России, а чехи встретятся с финнами.

Чехия 2:3
(0:0, 0:0, 0:0)
Швеция
8.11.2018, 19:30 основной раунд: Кубок Карьяла
Вратари
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
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