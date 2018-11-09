Сборная Швеции обыграла чехов в матче Кубка Карьяла

Встреча, прошедшая в Праге, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) в пользу шведов. У победителей шайбы забросили Якоб Лилья (9-я минута), Ник Сёренсен (29) и Йонатан Давидссон (33). В составе чешской сборной отличились Петр Заморский (11) и Ян Коларж (35).