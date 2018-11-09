Сборная Швеции обыграла чехов в матче Кубка Карьяла
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Хоккеисты сборной Швеции обыграли команду Чехии в вынесенном матче Кубка Карьяла, первого этапа Евротура.
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Хоккеисты сборной Швеции обыграли команду Чехии в вынесенном матче Кубка Карьяла, первого этапа Евротура.
Встреча, прошедшая в Праге, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) в пользу шведов. У победителей шайбы забросили Якоб Лилья (9-я минута), Ник Сёренсен (29) и Йонатан Давидссон (33). В составе чешской сборной отличились Петр Заморский (11) и Ян Коларж (35).
В следующем матче турнира сборная Швеции 10 ноября сыграет с командой России, а чехи встретятся с финнами.