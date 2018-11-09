Сборная Казахстана по хоккею победила участника Олимпиады-2018 во втором матче на Евровызове

Игра завершилась со счетом 5:3. В первом периоде зрители увидели две шайбы, которые были заброшены в течение 34 секунд. На 15-й минуте защитник «Бейбарыса» Иван Степаненко в большинстве вывел казахстанцев вперед, а на 16-й нападающий «Номада» Егор Петухов удвоил счет.

Во втором периоде случилось четыре шайбы. На 25-й минуте защитник Ли Дон Ку в большинстве сократил отставание Кореи, но через 48 секунд Петухов оформил дубль, а спустя 18 секунд третью шайбу казахстанцев забросил нападающий «Сарыарки» Александр Борисевич. Еще один гол зрители увидели на 32-й минуте — его автором стал корейский форвард Син Сан Хун.

Третий период получился наименее результативным. В нем была заброшена всего две шайбы: на 48-й минуте у корейцев отличился нападающий Ан Чжин Хви, а у казахстанцев на 55-й хет-трик оформил Петухов.

Отметим, что сборная Южной Кореи в 2018 году как хозяйка сыграла на Олимпиаде-2018, а затем — впервые в своей истории выступила на чемпионате мира в элитном дивизионе. Из состава, игравшего против Казахстана в прошедшем матче, сразу девять человек были в составе на ЧМ-2018, а семеро из них выходили на лед на ОИ.

Напомним, на Евровызове сборная Казахстана стартовала с победы над Венгрией — 3:1. В заключительном матче на турнире казахстанцы сегодня, 9 ноября, встретятся с Италией — игра начнется в 21:00 по времени Астаны.