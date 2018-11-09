Олимпийская сборная России победила Германию в овертайме
Олимпийская сборная России в товарищеском матче победила Германию в овертайме со счетом 4:3.
Олимпийская сборная России в товарищеском матче победила Германию в овертайме со счетом 4:3.
Победную шайбу забросил Артем Земченок.
Товарищеский матч
Германия — Россия (олимп.) — 3:4 ОТ (0:1, 3:1, 0:1, 0:1).
Голы: Демидов — 2 (мен., Чибисов), 16:08 — 0:1. Пфедерль — 1 (бол., Плахта, Акдаг), 20:53 — 1:1. Юдин — 1 (Прохоркин), 23:50 — 1:2. Пфедерль — 2 (бол., Вольф, Плахта), 28:05 — 2:2. Мауэр — 1, 39:38 — 3:2. Чибисов — 1 (Юдин, Прохоркин), 50:17 — 3:3. Земченок — 1 (Светлаков, Окулов), 60:22 — 3:4.
Вратари: Тройтле — Демченко.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 41 (12+20+8+1) — 39 (9+11+18+1).
Судьи: Копиц, Шукис.
8 ноября. Крефельд. Konig Palast.