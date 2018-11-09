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00:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Олимпийская сборная России победила Германию в овертайме

Олимпийская сборная России в товарищеском матче победила Германию в овертайме со счетом 4:3.

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Победную шайбу забросил Артем Земченок.

Товарищеский матч

Германия — Россия (олимп.) — 3:4 ОТ (0:1, 3:1, 0:1, 0:1).

Голы: Демидов — 2 (мен., Чибисов), 16:08 — 0:1. Пфедерль — 1 (бол., Плахта, Акдаг), 20:53 — 1:1. Юдин — 1 (Прохоркин), 23:50 — 1:2. Пфедерль — 2 (бол., Вольф, Плахта), 28:05 — 2:2. Мауэр — 1, 39:38 — 3:2. Чибисов — 1 (Юдин, Прохоркин), 50:17 — 3:3. Земченок — 1 (Светлаков, Окулов), 60:22 — 3:4.

Вратари: Тройтле — Демченко.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 41 (12+20+8+1) — 39 (9+11+18+1).

Судьи: Копиц, Шукис.

8 ноября. Крефельд. Konig Palast.

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