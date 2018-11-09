Литва, Латвия и Эстония учредят клубную Балтийскую хоккейную лигу

«Идея проведения турнира не только сборных наших стран, но и единого чемпионата клубных команд Литвы, Латвии и Эстонии обретает реальные черты», — сказал он.

По словам президента федерации, достигнута договоренность о проведении такого турнира уже в следующем сезоне.

По замыслу организаторов, в нем примут участие четыре клуба из Латвии, по два — из Литвы и Эстонии. Как пояснил Калвитис, эту восьмерку разобьют на две группы. «В октябре 2019 года они начнут борьбу за выход в следующий этап, куда из групп пройдут по две лучшие команды», — сказал Калвитис.