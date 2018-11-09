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16:55 (мск), источник: ТАСС

Литва, Латвия и Эстония учредят клубную Балтийскую хоккейную лигу

ВИЛЬНЮС, 9 ноября. /ТАСС/. Латвия, Литва и Эстония намерены со следующего сезона проводить Балтийскую хоккейную лигу, в которой будут выступать ведущие клубы трех стран. Об этом в пятницу заявил журналистам президент Федерации хоккея Латвии Айгар Калвитис.

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«Идея проведения турнира не только сборных наших стран, но и единого чемпионата клубных команд Литвы, Латвии и Эстонии обретает реальные черты», — сказал он.

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По словам президента федерации, достигнута договоренность о проведении такого турнира уже в следующем сезоне.

По замыслу организаторов, в нем примут участие четыре клуба из Латвии, по два — из Литвы и Эстонии. Как пояснил Калвитис, эту восьмерку разобьют на две группы. «В октябре 2019 года они начнут борьбу за выход в следующий этап, куда из групп пройдут по две лучшие команды», — сказал Калвитис.

Клубам по круговой системе предстоит провести по шесть матчей — три на своей площадке и три на выезде. Четверка лучших в декабре проведет финальный турнир. Запланировано, что он состоится в Латвии.

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