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20:35 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по хоккею победила команду из элитного дивизиона и выиграла Евровызов

Сборная Казахстана по хоккею обыграла Италию и досрочно стала победителем Евровызова в венгерском Будапеште, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра третьего тура проходила 9 ноября и завершилась со счетом 3:2.

В первом периоде соперники обменялись шайбами в большинстве: у Италии на десятой минуте забил нападающий Микеле Марчетти, а у Казахстана на 14-й отличился форвард «Барыса» Дмитрий Гренц.

Второй период едва не получился сухим, но за 50 секунд до перерыва сборная Казахстана смогла выйти вперед — дубль оформил Гренц.

В заключительном отрезке игры команды снова обменялись шайбами. Сначала на 45-й минуте итальянец Рикардо Лачеделли сравнял счет, но на 55-й защитник «Номада» Мадияр Ибрайбеков принес победу Казахстану.

До Италии сборная Казахстана обыграла Южную Корею (5:3) и Венгрию (3:1). С девятью очками казахстанцы стали победителями Евровызова. На турнире осталось провести игры Венгрия — Южная Корея и Венгрия — Италия, но они уже не повлияют на расклад.

Отметим, что Италия весной 2019 года сыграет на ЧМ в элитном дивизионе, а Южная Корея выступала в элите на ЧМ-2018 и на Олимпиаде-2018.

Добавим, что сборной Казахстана на Евровызове руководил тренерский штаб во главе с Юрием Михайлисом из «Номада», а в составе играло всего два хоккеиста из «Барыса».

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