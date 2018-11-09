Белорусские хоккеисты победили Словению на Кубке четырех наций в Минске

Мотивированные в играх с балканской дружиной после поражения в олимпийской квалификации в сентябре 2016-го белорусы уже на 11-й секунде открыли счет. Точным броском отметился Максим Парфеевец. Хозяева площадки старались действовать на высоких скоростях, но пропустили контратаку, и Лука Басич сумел сравнять счет — 1:1.

Героем второго периода матча стал Артем Кислый, который на 24-й минуте клюшкой скорректировал полет шайбы — 2:1, а затем точным броском под перекладину использовал большинство белорусов — 3:1. В заключительные двадцать минут игры Артур Гаврус установил окончательные цифры на табло — 4:1.

В другом матче дня хоккеисты Латвии обыграли Францию — 4:1.

Турнирное положение: Беларусь — 6 (2 игры), Латвия — 6 (2), Словения — 0 (2), Франция — 0 (2).