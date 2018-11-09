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22:18 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские хоккеисты победили Словению на Кубке четырех наций в Минске

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею одержала вторую победу на Кубке четырех наций velcom в Минске. На льду «Чижовка-Арены» подопечные Андрея Сидоренко были сильнее Словении — 4:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Мотивированные в играх с балканской дружиной после поражения в олимпийской квалификации в сентябре 2016-го белорусы уже на 11-й секунде открыли счет. Точным броском отметился Максим Парфеевец. Хозяева площадки старались действовать на высоких скоростях, но пропустили контратаку, и Лука Басич сумел сравнять счет — 1:1.

Героем второго периода матча стал Артем Кислый, который на 24-й минуте клюшкой скорректировал полет шайбы — 2:1, а затем точным броском под перекладину использовал большинство белорусов — 3:1. В заключительные двадцать минут игры Артур Гаврус установил окончательные цифры на табло — 4:1.

В другом матче дня хоккеисты Латвии обыграли Францию — 4:1.

Турнирное положение: Беларусь — 6 (2 игры), Латвия — 6 (2), Словения — 0 (2), Франция — 0 (2).

В заключительный день Кубка четырех наций сыграют Франция — Словения и Беларусь — Латвия.

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