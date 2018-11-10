От Северного моря до Альп. Что происходит в европейских хоккейных чемпионатах

Источник: Советский спорт

Не только КХЛ и НХЛ существуют в хоккейном мире. Каждая европейская страна пытается поднять свой чемпионат на новый уровень. Выходит, кстати говоря, очень даже неплохо. Некоторые лиги Старого света могут уже за несколько лет добиться хотя бы уровня КХЛ, и это не шутка.

Так как обстоят дела в лигах на которые засматриваются в руководстве нашей страны?

ФИНЛЯНДИЯ

В Суоми все стабильно, там несколько лет «Кярпят» идет в лидерах. Он напоминает СКА, который у нас — самый главный претендент на титул. Клуб из Оулу даже ушел в отрыв в семь очков от ближайшего конкурента ТПС.

Чемпионат Финляндии никогда не отличался конкурентоспособностью.

Единственная неожиданность в турнирной таблице — десятая строчка ХИФКа, который когда-то был самым главным соперником для «Йокерита», но, к сожалению, клуб сейчас очень сильно лихорадит. И вроде бы даже находятся в зоне плей-офф, но их оттуда легко могут потеснить, ведь отставание всего в одно очко от 11-го места.

ШВЕЦИЯ

А вот в Швеции все очень интересно. «Лулео» делит первую строчку вместе с «Фрелундой» из Гетеборга, недалеко от них ушли «Юргорден» и «Мальме». Прошлогодний чемпион «Векше» пока что теснится в середине турнирной таблицы, а АИК из Шеллефтео бьется за место в зоне плей-офф.

«Регле» наконец-то выбрался из неудачников, и у команды есть все перспективы даже поучаствовать в играх на выбывание. Но хватит ли у них сил до конца сезона? Это уже другой вопрос.

ЧЕХИЯ

«Спарта» наконец-то первая, давно этот клуб не мог достичь успехов в своем чемпионате. Следом за пражским клубом идет «Либерец» и «Маунтфилд».

«Динамо» из Пардубице — клуб, который спокойно доходит до полуфинала розыгрыша игр на вылет, сейчас тонет на дне турнирной таблицы.

Чешская экстралига также не отличается особой конкуренцией. По ходу чемпионата клубы идут на своих привычных местах. «Литвинов» в середине таблицы, там же «Комета» и «Тршинец».

Вся основная борьба у чехов гремит в плей-офф. Именно поэтому сейчас у жителей упал уровень интереса к хоккею.

ГЕРМАНИЯ

В ДЕЛ все очень плохо. Во-первых, там очень низкий уровень игроков, но обычно, в европейских чемпионатах такой минус компенсируют огромной конкуренцией. В немецкой лиге ни того, ни другого.

«Мюнхен», «Адлер» и «Айсбарен» разбираются между собой.

В этом году только добавилась изюминка в виде «Нюрнберга», который находится на 12-й строчке, выходят же в плей-офф в Германии с десятого места. Думаю, «ледяные тигры» смогу добраться до игр на выбывание. Уж очень у них сильный состав по сравнению с остальными дружинами.

АВСТРИЯ

Вот что я люблю, так это чемпионат Австрии. В лиге присутствуют не только клубы из этой страны, но также команды из Италии и Хорватии. Федерация хоккея взяла под свое крыло Балканы и окрестности. Выглядит это очень здорово. Итальянский клуб «Больцано» идет на второй строчке в турнирной таблице, а всеми известный «Медвешчак» на 11-м месте из 12.

Неожиданно для всех лидером является «Грац», который, ну как бы, совсем не топ-клуб в этой стране. А вот два топа — «Вена Кэпиталз» и «Ред Булл Зальцбург» идут на третьем и четвертом месте, соответственно.

Немцам нужно поучиться у Австрии в правильном выстраивании лиги.

ШВЕЙЦАРИЯ

Чемпионат, который считают вторым в Европе после КХЛ. У швейцарцев действительно самая конкурентная лига. Чемпионами становятся клубы, которые шли в середине турнирной таблицы. Вот настолько там все равны.

Нет той команды, которая только и делает то, что уничтожает своих противников.

По сравнению с прошлым годом — таблица очень сильно изменилась. В зоне плей-офф держатся «Фрибург» и «Лагнау» — клубы, которые не привыкли видеть так высоко в родной стране.

«Биль» вообще идет в лидерах. Швейцарская темная лошадка, которая наконец-то нашла свою игру. Пусть они играют в привычный для швейцарцев «капканный» стиль, но зато это дает свои плоды!