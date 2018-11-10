От Северного моря до Альп. Что происходит в европейских хоккейных чемпионатах
Кто лидирует и что там с конкуренцией? Рассказывает корреспондент «Советского спорта».
Кто лидирует и что там с конкуренцией? Рассказывает корреспондент «Советского спорта».
Не только КХЛ и НХЛ существуют в хоккейном мире. Каждая европейская страна пытается поднять свой чемпионат на новый уровень. Выходит, кстати говоря, очень даже неплохо. Некоторые лиги Старого света могут уже за несколько лет добиться хотя бы уровня КХЛ, и это не шутка.
Так как обстоят дела в лигах на которые засматриваются в руководстве нашей страны?
В Суоми все стабильно, там несколько лет «Кярпят» идет в лидерах. Он напоминает СКА, который у нас — самый главный претендент на титул. Клуб из Оулу даже ушел в отрыв в семь очков от ближайшего конкурента ТПС.
Чемпионат Финляндии никогда не отличался конкурентоспособностью.
Единственная неожиданность в турнирной таблице — десятая строчка ХИФКа, который
А вот в Швеции все очень интересно. «Лулео» делит первую строчку вместе с «Фрелундой» из Гетеборга, недалеко от них ушли «Юргорден» и «Мальме». Прошлогодний чемпион «Векше» пока что теснится в середине турнирной таблицы, а АИК из Шеллефтео бьется за место в зоне
«Регле»
«Спарта»
«Динамо» из Пардубице — клуб, который спокойно доходит до полуфинала розыгрыша игр на вылет, сейчас тонет на дне турнирной таблицы.
Чешская экстралига также не отличается особой конкуренцией. По ходу чемпионата клубы идут на своих привычных местах. «Литвинов» в середине таблицы, там же «Комета» и «Тршинец».
Вся основная борьба у чехов гремит в
В ДЕЛ все очень плохо.
«Мюнхен», «Адлер» и «Айсбарен» разбираются между собой.
В этом году только добавилась изюминка в виде «Нюрнберга», который находится на 12-й строчке, выходят же в
Вот что я люблю, так это чемпионат Австрии. В лиге присутствуют не только клубы из этой страны, но также команды из Италии и Хорватии. Федерация хоккея взяла под свое крыло Балканы и окрестности. Выглядит это очень здорово. Итальянский клуб «Больцано» идет на второй строчке в турнирной таблице, а всеми известный «Медвешчак» на 11-м месте из 12.
Неожиданно для всех лидером является «Грац», который, ну как бы, совсем не
Немцам нужно поучиться у Австрии в правильном выстраивании лиги.
Чемпионат, который считают вторым в Европе после КХЛ. У швейцарцев действительно самая конкурентная лига. Чемпионами становятся клубы, которые шли в середине турнирной таблицы. Вот настолько там все равны.
Нет той команды, которая только и делает то, что уничтожает своих противников.
По сравнению с прошлым годом — таблица очень сильно изменилась. В зоне
«Биль» вообще идет в лидерах. Швейцарская темная лошадка, которая
Не все чемпионаты в Европе отличаются своей уникальностью. Можно выделить только Швейцарию, Австрию и Швецию. Там ближе всего к КХЛ по уровню. Остальные пока что очень далеко.