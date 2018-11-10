Сборная России по хоккею обыграла шведов в матче Кубка Карьяла

В составе российской команды шайбы забросили Андрей Кузьменко (31-я и 51-я минуты), Евгений Кетов (39) и Андрей Локтионов (59). У шведов гол забил Якоб Лилья (46). 22-летний Кузьменко впервые отличился в матчах за сборную России.
Сборные России и Швеции провели 22-й матч в рамках Кубка Карьяла в Евротурах, российская команда одержала 14-ю победу.
В первой игре на турнире подопечные Ильи Воробьева победили финнов со счетом 3:0. Позднее в субботу свой матч проведут сборные Финляндии и Чехии. В следующем матче сборная России в воскресенье встретится с командой Чехии, шведы — с финнами. Турнир завершится 11 ноября.