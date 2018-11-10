Сборная России по хоккею обыграла шведов в матче Кубка Карьяла

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В составе российской команды шайбы забросили Андрей Кузьменко (31-я и 51-я минуты), Евгений Кетов (39) и Андрей Локтионов (59). У шведов гол забил Якоб Лилья (46). 22-летний Кузьменко впервые отличился в матчах за сборную России.

Сборные России и Швеции провели 22-й матч в рамках Кубка Карьяла в Евротурах, российская команда одержала 14-ю победу.