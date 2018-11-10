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16:39 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по хоккею обыграла шведов в матче Кубка Карьяла

ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноября. /ТАСС/. Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции со счетом 4:1 и одержала вторую победу на Кубке Карьяла. Матчи первого в сезоне этапа Евротура проходят в Хельсинки.

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Источник: Reuters

В составе российской команды шайбы забросили Андрей Кузьменко (31-я и 51-я минуты), Евгений Кетов (39) и Андрей Локтионов (59). У шведов гол забил Якоб Лилья (46). 22-летний Кузьменко впервые отличился в матчах за сборную России.

Сборные России и Швеции провели 22-й матч в рамках Кубка Карьяла в Евротурах, российская команда одержала 14-ю победу.

В первой игре на турнире подопечные Ильи Воробьева победили финнов со счетом 3:0. Позднее в субботу свой матч проведут сборные Финляндии и Чехии. В следующем матче сборная России в воскресенье встретится с командой Чехии, шведы — с финнами. Турнир завершится 11 ноября.

Швеция 1:4
(0:0, 0:2, 1:2)
Россия
10.11.2018, 14:00 основной раунд: Кубок Карьяла "Хартвалл Арена"
Главные тренеры
Рикард Гренборг Илья Воробьев
Вратари
Магнус Хелльберг 56:34 (М. Хелльберг 58:11) Игорь Шестеркин
1-й период
Максим Шалунов 02:55
12:34 6847
16:17 5240
2-й период
26:21 6847
Андрей Кузьменко (А. Барабанов, 2059) 30:48
32:17 11279
Артем Блажиевский 37:25
Евгений Кетов 38:40
3-й период
Кирилл Капризов 43:55
45:18 13010 (8193, 13015)
49:02 Микаэль Викстранд
Андрей Кузьменко (А. Бывальцев, М. Шалунов) 50:04
Алексей Бывальцев 55:45
Андрей Локтионов (И. Телегин, А. Бывальцев) п.в. 58:11
59:30 13013
5707 59:30
5707 59:30
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
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а
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