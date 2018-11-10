Форвард, который стал не нужен ЦСКА, зажег в сборной. Он сделал дубль, а Россия грохнула шведов

Источник: Sport24

Неожиданно для себя в субботу утром я оказалась в Хельсинки. Столица Финляндии вновь встретила пронизывающим ветром, таким мрачным небом, что и 50 оттенков серого не хватит, чтобы его описать. «Хартвалл Арена» же изменилась. О матчах «Флориды» и «Виннипега» напоминает на стадионе только работающий вай-фай «NHL Media», а так конференц-зал убрали, ложу прессы перенесли, рекламу на бортах заменили, а нераспроданную атрибутики «Пантерз» и «Джетс» (если она вообще осталась) спрятали подальше.

Хоккеисты же по-прежнему разминались в подрибунке, мешая проходу журналистов. Вот только игроки сборной России вели себя куда скромнее и тише, чем, к примеру, игроки «Виннипега» неделей ранее. Только Александр Дергачев не замолкал ни на секунду и сыпал шутками каждую минуту. Ну прям, русский Патрик Лайне.

Хоккеистам из сборной России обычно перед игрой не до шуток, а вот в свободный день почти каждый из команды может хохотать от души. Как, например, было вчера. В выходной сборная поиграла в отеле в футбол, настольный теннис, флорбол да и просто поваляла дурака. Кузьменко стал чемпионом отеля по настольному теннису. И неспроста!

Шведы же прилетели в Хельсинки только вчера, первый матч они провели в Праге, где обыграли сборную Чехию со счетом 3:2. В воротах на игру с Россией появился голкипер СКА Хелльберг. Получилась такая дуэль армейских вратарей — Шестеркин — Хелльберг. Состав у действующих чемпионов мира получился во многом экспериментальным с большим количеством молодых хоккеистов, но сборная России все равно была моложе — средний возраст 24, 4 года, у Швеции — 25,4.

Перед игрой удалось пообщаться с ведущим шведским журналистом Маттиасом Эком. Он рассказал, что Рикард Гренборг на Кубке Карьяла решил проверить молодежь, которая возможно отправится на мировое первенство в Братиславу. Хотя и не в полном составе. Ожидается, что в Словакию вновь приедет много шведских игроков НХЛ. Объяснил Маттиас и отсутствие одного из лучших бомбардиром КХЛ Патрика Херсли.

— Мне кажется, Гренборг совсем не рассчитывает на Патрика. Ну, вы же знаете, что у него проблемы с катанием. Потом возраст. А на чемпионат мира все равно приедут игроки НХЛ, — отметил журналист.

Сборной России пришлось изрядно помучаться со шведами, первый соперник «Красной машины» в Хельсинки в лице финнов играл значительно хуже. В первом периоде было минимум опасных моментов — обе команды не спешили открывать счет. Лишь в середине второй двадцатиминутки цифры на табло изменились. Барабанов за воротами запутал шведов и выложил пас-конфетку на Кузьменко. У Андрея — первый гол за сборную России, до этого 22-летний форвард забивал только за олимпийскую.

Ну, а увеличил преимущество сборной России капитан. Евгений Кетов, получив шайбу в меньшинстве, вырвался «один в ноль» и шикарным броском расправился со шведским одноклубником.

Сборная Швеции все-таки не стала так легко сдаваться и отыграла одну шайбу в большинстве. Россияне немного прижались к своим воротам. Неужели два гола так расслабили команду Воробьева? К счастью, большинство взбодрило сборную. Кузьменко сотворил дубль благодаря еще одному партнеру по СКА — голевая передача оказалась на счету Бывальцева. Четвертую шайбу в пустые ворота шведов забросил Локтионов.