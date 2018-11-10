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16:47 (мск), источник: Sport24

Форвард, который стал не нужен ЦСКА, зажег в сборной. Он сделал дубль, а Россия грохнула шведов

Андрей Кузьменко забил первые голы в карьере за сборную России.

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Источник: Sport24

Неожиданно для себя в субботу утром я оказалась в Хельсинки. Столица Финляндии вновь встретила пронизывающим ветром, таким мрачным небом, что и 50 оттенков серого не хватит, чтобы его описать. «Хартвалл Арена» же изменилась. О матчах «Флориды» и «Виннипега» напоминает на стадионе только работающий вай-фай «NHL Media», а так конференц-зал убрали, ложу прессы перенесли, рекламу на бортах заменили, а нераспроданную атрибутики «Пантерз» и «Джетс» (если она вообще осталась) спрятали подальше.

Хоккеисты же по-прежнему разминались в подрибунке, мешая проходу журналистов. Вот только игроки сборной России вели себя куда скромнее и тише, чем, к примеру, игроки «Виннипега» неделей ранее. Только Александр Дергачев не замолкал ни на секунду и сыпал шутками каждую минуту. Ну прям, русский Патрик Лайне.

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Хоккеистам из сборной России обычно перед игрой не до шуток, а вот в свободный день почти каждый из команды может хохотать от души. Как, например, было вчера. В выходной сборная поиграла в отеле в футбол, настольный теннис, флорбол да и просто поваляла дурака. Кузьменко стал чемпионом отеля по настольному теннису. И неспроста!

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Шведы же прилетели в Хельсинки только вчера, первый матч они провели в Праге, где обыграли сборную Чехию со счетом 3:2. В воротах на игру с Россией появился голкипер СКА Хелльберг. Получилась такая дуэль армейских вратарей — Шестеркин — Хелльберг. Состав у действующих чемпионов мира получился во многом экспериментальным с большим количеством молодых хоккеистов, но сборная России все равно была моложе — средний возраст 24, 4 года, у Швеции — 25,4.

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Перед игрой удалось пообщаться с ведущим шведским журналистом Маттиасом Эком. Он рассказал, что Рикард Гренборг на Кубке Карьяла решил проверить молодежь, которая возможно отправится на мировое первенство в Братиславу. Хотя и не в полном составе. Ожидается, что в Словакию вновь приедет много шведских игроков НХЛ. Объяснил Маттиас и отсутствие одного из лучших бомбардиром КХЛ Патрика Херсли.

— Мне кажется, Гренборг совсем не рассчитывает на Патрика. Ну, вы же знаете, что у него проблемы с катанием. Потом возраст. А на чемпионат мира все равно приедут игроки НХЛ, — отметил журналист.

Сборной России пришлось изрядно помучаться со шведами, первый соперник «Красной машины» в Хельсинки в лице финнов играл значительно хуже. В первом периоде было минимум опасных моментов — обе команды не спешили открывать счет. Лишь в середине второй двадцатиминутки цифры на табло изменились. Барабанов за воротами запутал шведов и выложил пас-конфетку на Кузьменко. У Андрея — первый гол за сборную России, до этого 22-летний форвард забивал только за олимпийскую.

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Ну, а увеличил преимущество сборной России капитан. Евгений Кетов, получив шайбу в меньшинстве, вырвался «один в ноль» и шикарным броском расправился со шведским одноклубником.

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Сборная Швеции все-таки не стала так легко сдаваться и отыграла одну шайбу в большинстве. Россияне немного прижались к своим воротам. Неужели два гола так расслабили команду Воробьева? К счастью, большинство взбодрило сборную. Кузьменко сотворил дубль благодаря еще одному партнеру по СКА — голевая передача оказалась на счету Бывальцева. Четвертую шайбу в пустые ворота шведов забросил Локтионов.

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На первом этапе Евротура сборная России выиграла два матча. Чтобы стать первой на Кубке Карьяла завтра надо расправляться с чехами.

Швеция 1:4
(0:0, 0:2, 1:2)
Россия
10.11.2018, 14:00 основной раунд: Кубок Карьяла "Хартвалл Арена"
Главные тренеры
Рикард Гренборг Илья Воробьев
Вратари
Магнус Хелльберг 56:34 (М. Хелльберг 58:11) Игорь Шестеркин
1-й период
Максим Шалунов 02:55
12:34 6847
16:17 5240
2-й период
26:21 6847
Андрей Кузьменко (А. Барабанов, 2059) 30:48
32:17 11279
Артем Блажиевский 37:25
Евгений Кетов 38:40
3-й период
Кирилл Капризов 43:55
45:18 13010 (8193, 13015)
49:02 Микаэль Викстранд
Андрей Кузьменко (А. Бывальцев, М. Шалунов) 50:04
Алексей Бывальцев 55:45
Андрей Локтионов (И. Телегин, А. Бывальцев) п.в. 58:11
59:30 13013
5707 59:30
5707 59:30
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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Россия
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