Форвард, который стал не нужен ЦСКА, зажег в сборной. Он сделал дубль, а Россия грохнула шведов
Андрей Кузьменко забил первые голы в карьере за сборную России.
Андрей Кузьменко забил первые голы в карьере за сборную России.
Неожиданно для себя в субботу утром я оказалась в Хельсинки. Столица Финляндии вновь встретила пронизывающим ветром, таким мрачным небом, что и 50 оттенков серого не хватит, чтобы его описать. «Хартвалл Арена» же изменилась. О матчах «Флориды» и «Виннипега» напоминает на стадионе только работающий
Хоккеисты же
Хоккеистам из сборной России обычно перед игрой не до шуток, а вот в свободный день почти каждый из команды может хохотать от души. Как, например, было вчера. В выходной сборная поиграла в отеле в футбол, настольный теннис, флорбол да и просто поваляла дурака. Кузьменко стал чемпионом отеля по настольному теннису. И неспроста!
Шведы же прилетели в Хельсинки только вчера, первый матч они провели в Праге, где обыграли сборную Чехию со счетом 3:2. В воротах на игру с Россией появился голкипер СКА Хелльберг. Получилась такая дуэль армейских вратарей — Шестеркин — Хелльберг. Состав у действующих чемпионов мира получился во многом экспериментальным с большим количеством молодых хоккеистов, но сборная России все равно была моложе — средний возраст 24, 4 года, у Швеции — 25,4.
Перед игрой удалось пообщаться с ведущим шведским журналистом Маттиасом Эком. Он рассказал, что Рикард Гренборг на Кубке Карьяла решил проверить молодежь, которая возможно отправится на мировое первенство в Братиславу. Хотя и не в полном составе. Ожидается, что в Словакию вновь приедет много шведских игроков НХЛ. Объяснил Маттиас и отсутствие одного из лучших бомбардиром КХЛ Патрика Херсли.
— Мне кажется, Гренборг совсем не рассчитывает на Патрика. Ну, вы же знаете, что у него проблемы с катанием. Потом возраст. А на чемпионат мира все равно приедут игроки НХЛ, — отметил журналист.
Сборной России пришлось изрядно помучаться со шведами, первый соперник «Красной машины» в Хельсинки в лице финнов играл значительно хуже. В первом периоде было минимум опасных моментов — обе команды не спешили открывать счет. Лишь в середине второй двадцатиминутки цифры на табло изменились. Барабанов за воротами запутал шведов и выложил
Ну, а увеличил преимущество сборной России капитан. Евгений Кетов, получив шайбу в меньшинстве, вырвался «один в ноль» и шикарным броском расправился со шведским одноклубником.
Сборная Швеции
На первом этапе Евротура сборная России выиграла два матча. Чтобы стать первой на Кубке Карьяла завтра надо расправляться с чехами.
|Рикард Гренборг
|Илья Воробьев
|Магнус Хелльберг 56:34 (М. Хелльберг 58:11)
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|Максим Шалунов
|02:55
|12:34
|6847
|16:17
|5240
|2-й период
|26:21
|6847
|Андрей Кузьменко (А. Барабанов, 2059)
|30:48
|32:17
|11279
|Артем Блажиевский
|37:25
|Евгений Кетов
|38:40
|3-й период
|Кирилл Капризов
|43:55
|45:18
|13010 (8193, 13015)
|49:02
|Микаэль Викстранд
|Андрей Кузьменко (А. Бывальцев, М. Шалунов)
|50:04
|Алексей Бывальцев
|55:45
|Андрей Локтионов (И. Телегин, А. Бывальцев)
|п.в.
|58:11
|59:30
|13013
|5707
|59:30
|5707
|59:30
|0
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1