«Перед матчем так трясло, сборная же!» Новая звезда «Красной машины» — о победе над шведами
Кузьменко, Воробьев и Шестеркин после второго матча на Кубке Карьяла.
Кузьменко, Воробьев и Шестеркин после второго матча на Кубке Карьяла.
Сборная России во втором матче на Кубке Карьяла со счетом 4:1 обыграла шведов. В составе россиян дубль оформил Андрей Кузьменко, еще по шайбе забросили Евгений Кетов и Андрей Локтионов. У шведов единственный гол забил Якоб Лилья. Победители встречей остались довольны.
Главный тренер сборной России Илья Воробьев похвалил свою команду.
— Хорошая командная победа, ребята сражались, выполнили игровое задание. Все, что мы просили, они сделали, — начал Илья Петрович.
— Почему не все получилось в большинстве?
— Главное, что в конце получилось. У шведов тоже есть хорошие игроки.
— Кузьменко вчера стал чемпионом отеля по настольному теннису, а сегодня сделал дубль.
— Конечно! Продолжил серию.
— Если бы не удаление и пропущенный гол, было бы совсем все идеально?
— Возможно. Но хоккей — такая игра, все быстро происходит.
— В отношении связки Барабанов — Кузьменко есть прицел на Олимпиаду?
— Ой, до Олимпиады четыре года.
— С чем связываете всплеск их звена в матче со Швецией?
— Ну, в четверг был всплеск другого звена. Не хочется говорить по персоналиям. В этих двух играх мы показали командный хоккей. Команду хочется выделить, а
— Какого состояние Михеева? Сможет ли он сыграть с чехами?
— Да, завтра сможет сыграть. Вчера он катался, ему лучше, поэтому завтра выйдет.
— Кто завтра будет в воротах?
— Завтра узнаете.
— Что можете сказать по Антипину и Слепышеву? Не выпадали они из игры?
— Две игры мы выиграли. Мы довольны. У каждого своя задача.
— Шестеркин заслужил сыграть в понедельник с «Автомобилистом»?
— Давайте клубные дела оставим.
Светился от счастья Андрей Кузьменко, забивший первые голы за сборную России.
— Доволен всем, но можно было и третий гол забить, — отметил 22-летний форвард. — Ребята в моем звене сегодня здорово сыграли, создавали моменты, мне оставалось только не подвести их и сыграть на завершении. Мне оставалось только в пустые попадать. Игра с финнами, правда, у нас совсем не получилась.
Меня что в четверг, что сегодня так трясло:
— Приятно забивать было партнеру по СКА Хелльбергу?
— Конечно! Сейчас приедем, можно будет сказать пару слов, пошутить. Но проще забивать ему точно не было. Любому можно забить. Вряд ли Магнус обиделся на нас.
— Кетов голы под сборную берег?
— Да. Поздравляю его, он долго ждал. Здорово сыграл сегодня.
— Вы вчера победи в теннисном турнире в отеле. Придало уверенности?
—
— Вы впервые играете на Евротуре. Почувствовали разницу с КХЛ?
— Честно, сильной разницы между Евротуром и КХЛ нет. Да, тут представлены лучшие игроки сборной. Разница в том, что тут ты играешь за национальную сборную. Это не клуб. Меня даже потряхивало. Что касается скоростей, то
Вратарь Игорь Шестеркин был более краток.
— Шведы всегда хорошо играют против нас. Классный матч получился. Здорово, что мы выиграли. Матч сегодня дневной, всегда неприятно играть так рано. Хорошо, что сразу включились, и довели дело до победы, — сказал голкипер.
*— Принципиально было сыграть против Хелльберга (оба выступают за СКА. — Прим. Sport24.ru.)?
— Ничего принципиального не было. Просто матч. Перед игрой даже не виделись, не общались.
— Сравните уровнь Евротура и КХЛ?
— На Евротуре скорости гораздо выше, чем в КХЛ. Все в два раза быстрее,
— Как оцените сегодня свою игру?
— Мою игру пусть тренерский штаб оценивает.
— Вините себя за пропущенный гол в меньшинстве?
— Ловить можно было.
|Рикард Гренборг
|Илья Воробьев
|Магнус Хелльберг 56:34 (М. Хелльберг 58:11)
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|Максим Шалунов
|02:55
|12:34
|6847
|16:17
|5240
|2-й период
|26:21
|6847
|Андрей Кузьменко (А. Барабанов, 2059)
|30:48
|32:17
|11279
|Артем Блажиевский
|37:25
|Евгений Кетов
|38:40
|3-й период
|Кирилл Капризов
|43:55
|45:18
|13010 (8193, 13015)
|49:02
|Микаэль Викстранд
|Андрей Кузьменко (А. Бывальцев, М. Шалунов)
|50:04
|Алексей Бывальцев
|55:45
|Андрей Локтионов (И. Телегин, А. Бывальцев)
|п.в.
|58:11
|59:30
|13013
|5707
|59:30
|5707
|59:30
|0
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1