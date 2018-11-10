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17:30 (мск), источник: Sport24

«Перед матчем так трясло, сборная же!» Новая звезда «Красной машины» — о победе над шведами

Кузьменко, Воробьев и Шестеркин после второго матча на Кубке Карьяла.

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Источник: Sport24

Сборная России во втором матче на Кубке Карьяла со счетом 4:1 обыграла шведов. В составе россиян дубль оформил Андрей Кузьменко, еще по шайбе забросили Евгений Кетов и Андрей Локтионов. У шведов единственный гол забил Якоб Лилья. Победители встречей остались довольны.

Главный тренер сборной России Илья Воробьев похвалил свою команду.

— Хорошая командная победа, ребята сражались, выполнили игровое задание. Все, что мы просили, они сделали, — начал Илья Петрович.

— Почему не все получилось в большинстве?
— Главное, что в конце получилось. У шведов тоже есть хорошие игроки.

— Кузьменко вчера стал чемпионом отеля по настольному теннису, а сегодня сделал дубль. Как-то это связано?
— Конечно! Продолжил серию.

— Если бы не удаление и пропущенный гол, было бы совсем все идеально?
— Возможно. Но хоккей — такая игра, все быстро происходит.

— В отношении связки Барабанов — Кузьменко есть прицел на Олимпиаду?
— Ой, до Олимпиады четыре года.

— С чем связываете всплеск их звена в матче со Швецией?
— Ну, в четверг был всплеск другого звена. Не хочется говорить по персоналиям. В этих двух играх мы показали командный хоккей. Команду хочется выделить, а никого-то отдельно.

— Какого состояние Михеева? Сможет ли он сыграть с чехами?
— Да, завтра сможет сыграть. Вчера он катался, ему лучше, поэтому завтра выйдет.

— Кто завтра будет в воротах?
— Завтра узнаете.

— Что можете сказать по Антипину и Слепышеву? Не выпадали они из игры?
— Две игры мы выиграли. Мы довольны. У каждого своя задача.

— Шестеркин заслужил сыграть в понедельник с «Автомобилистом»?
— Давайте клубные дела оставим.

Светился от счастья Андрей Кузьменко, забивший первые голы за сборную России.

— Доволен всем, но можно было и третий гол забить, — отметил 22-летний форвард. — Ребята в моем звене сегодня здорово сыграли, создавали моменты, мне оставалось только не подвести их и сыграть на завершении. Мне оставалось только в пустые попадать. Игра с финнами, правда, у нас совсем не получилась.
Меня что в четверг, что сегодня так трясло: все-таки национальная сборная, мои первые игры. Сегодня ко мне подошли, успокоили, сказали: «Получай удовольствие и играй». Стало легче.

— Приятно забивать было партнеру по СКА Хелльбергу?
— Конечно! Сейчас приедем, можно будет сказать пару слов, пошутить. Но проще забивать ему точно не было. Любому можно забить. Вряд ли Магнус обиделся на нас.

— Кетов голы под сборную берег?
— Да. Поздравляю его, он долго ждал. Здорово сыграл сегодня.

— Вы вчера победи в теннисном турнире в отеле. Придало уверенности?
Ха-ха. Наверное.

— Вы впервые играете на Евротуре. Почувствовали разницу с КХЛ?
— Честно, сильной разницы между Евротуром и КХЛ нет. Да, тут представлены лучшие игроки сборной. Разница в том, что тут ты играешь за национальную сборную. Это не клуб. Меня даже потряхивало. Что касается скоростей, то чуть-чуть выше, но не сильно от матча СКА — ЦСКА отличалось.

Вратарь Игорь Шестеркин был более краток.

— Шведы всегда хорошо играют против нас. Классный матч получился. Здорово, что мы выиграли. Матч сегодня дневной, всегда неприятно играть так рано. Хорошо, что сразу включились, и довели дело до победы, — сказал голкипер.

*— Принципиально было сыграть против Хелльберга (оба выступают за СКА. — Прим. Sport24.ru.)?
— Ничего принципиального не было. Просто матч. Перед игрой даже не виделись, не общались.

— Сравните уровнь Евротура и КХЛ?
— На Евротуре скорости гораздо выше, чем в КХЛ. Все в два раза быстрее, из-за этого поинтереснее.

— Как оцените сегодня свою игру?
— Мою игру пусть тренерский штаб оценивает.

— Вините себя за пропущенный гол в меньшинстве?
— Ловить можно было.

Швеция 1:4
(0:0, 0:2, 1:2)
Россия
10.11.2018, 14:00 основной раунд: Кубок Карьяла "Хартвалл Арена"
Главные тренеры
Рикард Гренборг Илья Воробьев
Вратари
Магнус Хелльберг 56:34 (М. Хелльберг 58:11) Игорь Шестеркин
1-й период
Максим Шалунов 02:55
12:34 6847
16:17 5240
2-й период
26:21 6847
Андрей Кузьменко (А. Барабанов, 2059) 30:48
32:17 11279
Артем Блажиевский 37:25
Евгений Кетов 38:40
3-й период
Кирилл Капризов 43:55
45:18 13010 (8193, 13015)
49:02 Микаэль Викстранд
Андрей Кузьменко (А. Бывальцев, М. Шалунов) 50:04
Алексей Бывальцев 55:45
Андрей Локтионов (И. Телегин, А. Бывальцев) п.в. 58:11
59:30 13013
5707 59:30
5707 59:30
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Швеция
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