«Перед матчем так трясло, сборная же!» Новая звезда «Красной машины» — о победе над шведами

Источник: Sport24

Сборная России во втором матче на Кубке Карьяла со счетом 4:1 обыграла шведов. В составе россиян дубль оформил Андрей Кузьменко, еще по шайбе забросили Евгений Кетов и Андрей Локтионов. У шведов единственный гол забил Якоб Лилья. Победители встречей остались довольны.

Главный тренер сборной России Илья Воробьев похвалил свою команду.

— Хорошая командная победа, ребята сражались, выполнили игровое задание. Все, что мы просили, они сделали, — начал Илья Петрович.

— Почему не все получилось в большинстве?

— Главное, что в конце получилось. У шведов тоже есть хорошие игроки.

— Кузьменко вчера стал чемпионом отеля по настольному теннису, а сегодня сделал дубль. Как-то это связано?

— Конечно! Продолжил серию.

— Если бы не удаление и пропущенный гол, было бы совсем все идеально?

— Возможно. Но хоккей — такая игра, все быстро происходит.

— В отношении связки Барабанов — Кузьменко есть прицел на Олимпиаду?

— Ой, до Олимпиады четыре года.

— С чем связываете всплеск их звена в матче со Швецией?

— Ну, в четверг был всплеск другого звена. Не хочется говорить по персоналиям. В этих двух играх мы показали командный хоккей. Команду хочется выделить, а никого-то отдельно.

— Какого состояние Михеева? Сможет ли он сыграть с чехами?

— Да, завтра сможет сыграть. Вчера он катался, ему лучше, поэтому завтра выйдет.

— Кто завтра будет в воротах?

— Завтра узнаете.

— Что можете сказать по Антипину и Слепышеву? Не выпадали они из игры?

— Две игры мы выиграли. Мы довольны. У каждого своя задача.

— Шестеркин заслужил сыграть в понедельник с «Автомобилистом»?

— Давайте клубные дела оставим.

Светился от счастья Андрей Кузьменко, забивший первые голы за сборную России.

— Доволен всем, но можно было и третий гол забить, — отметил 22-летний форвард. — Ребята в моем звене сегодня здорово сыграли, создавали моменты, мне оставалось только не подвести их и сыграть на завершении. Мне оставалось только в пустые попадать. Игра с финнами, правда, у нас совсем не получилась.

Меня что в четверг, что сегодня так трясло: все-таки национальная сборная, мои первые игры. Сегодня ко мне подошли, успокоили, сказали: «Получай удовольствие и играй». Стало легче.

— Приятно забивать было партнеру по СКА Хелльбергу?

— Конечно! Сейчас приедем, можно будет сказать пару слов, пошутить. Но проще забивать ему точно не было. Любому можно забить. Вряд ли Магнус обиделся на нас.

— Кетов голы под сборную берег?

— Да. Поздравляю его, он долго ждал. Здорово сыграл сегодня.

— Вы вчера победи в теннисном турнире в отеле. Придало уверенности?

— Ха-ха. Наверное.

— Вы впервые играете на Евротуре. Почувствовали разницу с КХЛ?

— Честно, сильной разницы между Евротуром и КХЛ нет. Да, тут представлены лучшие игроки сборной. Разница в том, что тут ты играешь за национальную сборную. Это не клуб. Меня даже потряхивало. Что касается скоростей, то чуть-чуть выше, но не сильно от матча СКА — ЦСКА отличалось.

Вратарь Игорь Шестеркин был более краток.

— Шведы всегда хорошо играют против нас. Классный матч получился. Здорово, что мы выиграли. Матч сегодня дневной, всегда неприятно играть так рано. Хорошо, что сразу включились, и довели дело до победы, — сказал голкипер.

*— Принципиально было сыграть против Хелльберга (оба выступают за СКА. — Прим. Sport24.ru.)?

— Ничего принципиального не было. Просто матч. Перед игрой даже не виделись, не общались.

— Сравните уровнь Евротура и КХЛ?

— На Евротуре скорости гораздо выше, чем в КХЛ. Все в два раза быстрее, из-за этого поинтереснее.

— Как оцените сегодня свою игру?

— Мою игру пусть тренерский штаб оценивает.