Сборная России по хоккею досрочно стала победителем Кубка Карьяла

Источник: РИА "Новости"

Шайбы забросили Артту Руотсалайнен (13-я минута), Йоонас Наттинен (27) и Сакари Маннинен (33).

Сборная России лидирует в таблице турнира после двух туров, набрав 6 очков. Финны идут на втором месте (3 очка), шведы — на третьем (3), чехи — на четвертом (0). Ранее в субботу сборная России победила шведов со счетом 4:1.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/TKhL75fC7kU?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

При равенстве очков первым показателем для определения мест в таблице является результат личной встречи между командами. В матче с финнами россияне одержали победу со счетом 3:0. Таким образом, сборная России досрочно стала победителем Кубка Карьяла, в воскресенье команда Ильи Воробьева сыграет против чехов (начало — 14:30 мск), а финны встретятся со шведами.