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10 ноября, источник: ТАСС

Сборная России по хоккею досрочно стала победителем Кубка Карьяла

ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноября. /ТАСС/. Сборная России по хоккею досрочно выиграла Кубок Карьяла после поражения команды Чехии от финнов со счетом 0:3.

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Источник: РИА "Новости"

Шайбы забросили Артту Руотсалайнен (13-я минута), Йоонас Наттинен (27) и Сакари Маннинен (33).

Сборная России лидирует в таблице турнира после двух туров, набрав 6 очков. Финны идут на втором месте (3 очка), шведы — на третьем (3), чехи — на четвертом (0). Ранее в субботу сборная России победила шведов со счетом 4:1.

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При равенстве очков первым показателем для определения мест в таблице является результат личной встречи между командами. В матче с финнами россияне одержали победу со счетом 3:0. Таким образом, сборная России досрочно стала победителем Кубка Карьяла, в воскресенье команда Ильи Воробьева сыграет против чехов (начало — 14:30 мск), а финны встретятся со шведами.

Российская сборная в седьмой раз в истории стала победителем Кубка Карьяла в рамках Евротура (2006−2009, 2011, 2016, 2018).

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