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16:54 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по хоккею проиграла чехам в матче Кубка Карьяла

ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноября. /ТАСС/. Сборная России по хоккею проиграла команде Чехии со счетом 2:5 в матче третьего тура Кубка Карьяла. Матчи первого в сезоне этапа Евротура проходят в Хельсинки.

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Источник: РИА "Новости"

В составе российской команды шайбы забросили Кирилл Капризов (3-я минута) и Алексей Василевский (17), который дебютировал за сборную на Кубке Карьяла. У чехов отличились Михал Ржепик (12), Доминик Кубалик (22, 34, 60) и Радован Павлик (60).

Сборная России проводила матч в статусе победителя Кубка Карьяла. Подопечные Ильи Воробьева досрочно гарантировали себе первое место по итогам второго тура, встречи которого прошли в субботу.

Источник: РИА "Новости"

В заключительном матче турнира в воскресенье встретятся команды Финляндии и Швеции (начало — 18:30 мск). Победитель встречи займет второе место на турнире, проигравший — третье, сборная Чехии останется на четвертой позиции.

Следующим этапом Еврохоккейтура станет Кубок Первого канала, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге 13—16 декабря.

Чехия 5:2
(1:2, 2:0, 2:0)
Россия
11.11.2018, 14:30 основной раунд: Кубок Карьяла "Хартвалл Арена"
Главные тренеры
Милош Ржига Илья Воробьев
Вратари
Бартошак П. Илья Сорокин 57:37 (И.И. Сорокин 58:59-59:20, И.И. Сорокин 59:27)
1-й период
02:33 10961
Кирилл Капризов (Н.Д. Нестеров, А.А. Василевский) 02:45
08:26 4006
11:28 Михал Ржепик (Р. Горак, 10961)
14:21 Роберт Коусал
14:21 Роберт Коусал
Алексей Василевский (М. Григоренко, К. Капризов) 16:08
Денис Баранцев 18:14
2-й период
21:16 Доминик Кубалик
24:13 7188
28:20 Доминик Кубалик
33:40 Доминик Кубалик (7192, 7523)
Алексей Василевский 39:07
3-й период
48:29 6336
56:29 11107
58:59 п.в. 11107 (М. Ржепик)
59:27 п.в. Доминик Кубалик (Р. Горак)
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
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б
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