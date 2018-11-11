Сборная России по хоккею проиграла чехам в матче Кубка Карьяла

Источник: РИА "Новости"

В составе российской команды шайбы забросили Кирилл Капризов (3-я минута) и Алексей Василевский (17), который дебютировал за сборную на Кубке Карьяла. У чехов отличились Михал Ржепик (12), Доминик Кубалик (22, 34, 60) и Радован Павлик (60).

Сборная России проводила матч в статусе победителя Кубка Карьяла. Подопечные Ильи Воробьева досрочно гарантировали себе первое место по итогам второго тура, встречи которого прошли в субботу.

Источник: РИА "Новости"

В заключительном матче турнира в воскресенье встретятся команды Финляндии и Швеции (начало — 18:30 мск). Победитель встречи займет второе место на турнире, проигравший — третье, сборная Чехии останется на четвертой позиции.