Три из трех Россия не выиграла, помешал Ржига. Евротур заменит Europa Cup?

Источник: РИА "Новости"

Ещё перед заключительным игровым днём стало известно, что сборная России досрочно выиграла Кубка Карьяла. Илья Воробьёв назвал победы над финнами и шведами «очень командным результатом», и это тот случай, когда тренер не отбивался от журналистов стандартными фразами. В обеих играх у сборной было звено-лидер, но если с финнами зажигала тройка Локтионова, то с матч со шведами стал звёздным часом Кузьменко. Лидеры менялись, а командная работа не прекращалась ни на минуту. Как можно представить эти победы без Сорокина и Шестёркина? Или не отметить вклад тройки Телегин — Кадейкин — Кетов, которая в каждом матче закрывала меньшинство, выходила против лидеров соперника, проводя на площадке по 16−17 минут за матч?



Сборная России показала очень командный хоккей и добилась результата, не являясь изначально явным фаворитом. Но впереди был ещё один матч со сборной Чехии, которая, напротив, уступила в двух стартовых матчах под руководством нового тренера. Не нужно говорить, как Милош Ржига настраивал свою команду на матч с Россией.

Россияне же после победы над шведами отправились ужинать и набираться сил в отель. Уже третий год подряд на Кубке Карьяла наша команда живёт в отеле «Langvik», расположенном в получасе езды от «Хартвалл-Арены».



Там по традиции стараются сделать пребывание сборной России максимально комфортным. На входе расположены эмблемы ФХР, «Red Machine» и «Russia Hockey».

Источник: Чемпионат.com

Первое, что попадается на глаза внутри отеля — точка продажи атрибутики сборной России.

Источник: Чемпионат.com

Кинотеатр отеля использовался для теоретических занятий. Здесь тренерский штаб сборной России пересматривал матчи, разбирался действия своих игроков и соперников. К слову, при выборе состава и разборе соперников штаб сборной используют самую разную статистику, подключает аналитиков, имена которых не афишируются.

Источник: Чемпионат.com

Для любителей космического холода в отеле есть криосауна. Температура достигает минус 110 градусов.

Отель располагается рядом с одноимённым заливом и имеет собственный гостевой причал. Поэтому из Санкт-Петербурга сюда можно добраться даже на яхте или катере.

Но сборная России стартовала сюда из Новогорска, и на таком краткосрочном турнире старается максимально оберегать своих хоккеистов. Бане и криосауне игроки предпочитали спокойный отдых. Кто-то просто наслаждался свежим воздухом и гулял по территории отеля. Природа здесь такая, что легко можно увидеть гуляющих по лесу оленей. Другие ребята не упускали возможность сыграть в бильярд или мини-кёрлинг.

Источник: Чемпионат.com

Перед матчем со шведами сборная России отказалась от ледовой тренировки и устроила день спортивных игр. Ребята размялись на свежем воздухе, после чего поиграли во флорбол, а чемпионом командного турнира по настольному теннису стал Андрей Кузьменко, на следующий день оформивший голевой дубль в ворота Магнуса Хелльберга.

На Кубке Карьяла впервые победителю вручили сам кубок

Перед матчем Россия — Чехия организаторы турнира сообщили, что впервые в истории Кубка Карьяла победителю будет вручён непосредственно сам кубок. Получать кубок после проигранного матча никто не хотел, поэтому первый период против чехов россияне провели активно, трижды заставив соперника нарушить правила. Два из этих удаления наши ребята реализовали. Сначала отличился Кирилл Капризов, а затем первую шайбу за национальную команду забросил Алексей Василевский, которого диктор арены до этого упорно называл Андреем.



Между двумя голами сборной России чехи успели распечатать ворота Сорокина. После этого тренеры сборной посадили в запас Зернова, место которого в третьей тройке занял Шалунов. Для 22-летнего форварда «Авангарда» Кубок Карьяла, мягко говоря, не удался. В атаке он себя не проявил, а завершилось всё для него на турнире позиционной ошибкой в матче с чехами.

Но от Зернова не ждали чудес, а вот игра звена Локтионова во втором периоде разочаровала. Возможности в большинстве они не использовали, а в обороне дважды не уследили за чехами. В первом случае не поняли друг друга Зуб и Локтионов, а во втором наши игроки дали сыграть на подправлении Кубалику. Два из четырёх бросков чехов во втором периоде оказались результативными. Самое удивительное, что самыми активными у россиян в этот момент на льду были звенья Шалунова и Кадейкина. Они хорошо продавливали оборону чехов, выходили на бросковые позиции, не хватало только заброшенных шайб.



В похожем ключе прошёл третий период. Чехи уповали на контратаки, и в одной из них за Сорокина сыграла штанга. Наши же ребята безуспешно пытались сравнять счёт. Самый реальный шанс россияне упустили в концовке матча, играя в формате «6 на 4». Всё завершилось перехватом чехов и голом в пустые ворота. На льду у нас снова было звено Локтионова.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8Qoyqo2y-ug?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.



Если подводить итоги Кубка Карьяла, то в составе россиян, безусловно, нужно выделить защитников Василевского и Елесина, не пропустивших ни одной шайбы в трёх матчах. К такому же результату была близка тройка Кадейкина (были на льду при пятом голе чехов в пустые ворота), отыгравшая турнир от и до. Пожалуй, именно эти ребята сделали хорошую заявку на участие в Кубке Первого канала.

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