Три из трех Россия не выиграла, помешал Ржига. Евротур заменит Europa Cup?
Впервые в истории Кубка Карьяла победителю вручили непосредственно сам кубок.
Впервые в истории Кубка Карьяла победителю вручили непосредственно сам кубок.
Ещё перед заключительным игровым днём стало известно, что сборная России досрочно выиграла Кубка Карьяла. Илья Воробьёв назвал победы над финнами и шведами «очень командным результатом», и это тот случай, когда тренер не отбивался от журналистов стандартными фразами. В обеих играх у сборной было
Сборная России показала очень командный хоккей и добилась результата, не являясь изначально явным фаворитом. Но впереди был ещё один матч со сборной Чехии, которая, напротив, уступила в двух стартовых матчах под руководством нового тренера. Не нужно говорить, как Милош Ржига настраивал свою команду на матч с Россией.
Россияне же после победы над шведами отправились ужинать и набираться сил в отель. Уже третий год подряд на Кубке Карьяла наша команда живёт в отеле «Langvik», расположенном в получасе езды от «Хартвалл-Арены».
Там по традиции стараются сделать пребывание сборной России максимально комфортным. На входе расположены эмблемы ФХР, «Red Machine» и «Russia Hockey».
Первое, что попадается на глаза внутри отеля — точка продажи атрибутики сборной России.
Кинотеатр отеля использовался для теоретических занятий. Здесь тренерский штаб сборной России пересматривал матчи, разбирался действия своих игроков и соперников. К слову, при выборе состава и разборе соперников штаб сборной используют самую разную статистику, подключает аналитиков, имена которых не афишируются.
Для любителей космического холода в отеле есть криосауна. Температура достигает минус 110 градусов.
Отель располагается рядом с одноимённым заливом и имеет собственный гостевой причал. Поэтому из
Но сборная России стартовала сюда из Новогорска, и на таком краткосрочном турнире старается максимально оберегать своих хоккеистов. Бане и криосауне игроки предпочитали спокойный отдых.
Перед матчем со шведами сборная России отказалась от ледовой тренировки и устроила день спортивных игр. Ребята размялись на свежем воздухе, после чего поиграли во флорбол, а чемпионом командного турнира по настольному теннису стал Андрей Кузьменко, на следующий день оформивший голевой дубль в ворота Магнуса Хелльберга.
Перед матчем Россия — Чехия организаторы турнира сообщили, что впервые в истории Кубка Карьяла победителю будет вручён непосредственно сам кубок. Получать кубок после проигранного матча никто не хотел, поэтому первый период против чехов россияне провели активно, трижды заставив соперника нарушить правила. Два из этих удаления наши ребята реализовали. Сначала отличился Кирилл Капризов, а затем первую шайбу за национальную команду забросил Алексей Василевский, которого диктор арены до этого упорно называл Андреем.
Между двумя голами сборной России чехи успели распечатать ворота Сорокина. После этого тренеры сборной посадили в запас Зернова, место которого в третьей тройке занял Шалунов. Для 22-летнего форварда «Авангарда» Кубок Карьяла, мягко говоря, не удался. В атаке он себя не проявил, а завершилось всё для него на турнире позиционной ошибкой в матче с чехами.
Но от Зернова не ждали чудес, а вот игра звена Локтионова во втором периоде разочаровала. Возможности в большинстве они не использовали, а в обороне дважды не уследили за чехами. В первом случае не поняли друг друга Зуб и Локтионов, а во втором наши игроки дали сыграть на подправлении Кубалику. Два из четырёх бросков чехов во втором периоде оказались результативными. Самое удивительное, что самыми активными у россиян в этот момент на льду были звенья Шалунова и Кадейкина. Они хорошо продавливали оборону чехов, выходили на бросковые позиции, не хватало только заброшенных шайб.
В похожем ключе прошёл третий период. Чехи уповали на контратаки, и в одной из них за Сорокина сыграла штанга. Наши же ребята безуспешно пытались сравнять счёт. Самый реальный шанс россияне упустили в концовке матча, играя в формате «6 на 4». Всё завершилось перехватом чехов и голом в пустые ворота. На льду у нас снова было звено Локтионова.
Если подводить итоги Кубка Карьяла, то в составе россиян, безусловно, нужно выделить защитников Василевского и Елесина, не пропустивших ни одной шайбы в трёх матчах. К такому же результату была близка тройка Кадейкина (были на льду при пятом голе чехов в пустые ворота), отыгравшая турнир от и до. Пожалуй, именно эти ребята сделали хорошую заявку на участие в Кубке Первого канала.
Что касается самого Евротура, то после победы сборной России на Кубке Карьяла снова послышались разговоры о том, что матчи сборной ничего не значат. На самом деле это далеко не так, к матчам сборной России всегда приковано пристальное внимание даже в Евротуре. Иначе бы на её матчи в нашей стране не собирались полные стадионы.
Если брать ведущие турниры — чемпионаты мира и олимпиады, то внимание к ним намного выше, чем внутреннему первенству, что вполне понятно. Но высокое внимание сохраняется даже в Евротуре — невнятному в целом турниру. Людям важно само выступление сборной, и не важно, в каком соревновании она принимает участие.
Другое дело, что и сам Евротур нуждается в реформировании. По нашей информации уже четвертый год ФХР выступает за его реформы. И вроде бы эту инициативу уже поддерживают другие федерации. Рабочее название нового турнира Europa Cup.
|Милош Ржига
|Илья Воробьев
|Бартошак П.
|Илья Сорокин 57:37 (И.И. Сорокин 58:59-59:20, И.И. Сорокин 59:27)
|1-й период
|02:33
|10961
|Кирилл Капризов (Н.Д. Нестеров, А.А. Василевский)
|02:45
|08:26
|4006
|11:28
|Михал Ржепик (Р. Горак, 10961)
|14:21
|Роберт Коусал
|14:21
|Роберт Коусал
|Алексей Василевский (М. Григоренко, К. Капризов)
|16:08
|Денис Баранцев
|18:14
|2-й период
|21:16
|Доминик Кубалик
|24:13
|7188
|28:20
|Доминик Кубалик
|33:40
|Доминик Кубалик (7192, 7523)
|Алексей Василевский
|39:07
|3-й период
|48:29
|6336
|56:29
|11107
|58:59
|п.в.
|11107 (М. Ржепик)
|59:27
|п.в.
|Доминик Кубалик (Р. Горак)
|0
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2