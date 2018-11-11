ФХР считает, что организаторам Евротура стоит подумать о ребрендинге и изменении формата

«Возможно, Евротуру стоит сделать какой-то ребрендинг турнира. Сейчас обсуждается новый формат — Кубок Европы, по аналогу с футбольным турниром сборных в рамках кубка. Это обсуждается между всеми федерациями, ведь с точки зрения формата нужно стремиться к улучшению турнира, чтобы привлекать как можно больше болельщиков», — сказал Ротенберг.

По мнению первого вице-президента ФХР, в измененном Евротуре должны участвовать только четыре сборные. «В это же время проводится Кубок Германии, с точки зрения международных пауз невозможно проводить турниры в другом формате, только параллельно. Те же словаки и немцы хотят играть у себя дома, популяризировать в своих странах хоккей. И мы их прекрасно понимаем, им не надо отказываться от своих турниров, так как это служит только развитию хоккея, мы понимаем, на каком высоком уровне они эти турниры проводят», — отметил он.