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18:19 (мск), источник: ТАСС

ФХР считает, что организаторам Евротура стоит подумать о ребрендинге и изменении формата

ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноября. /ТАСС/. Организаторам хоккейного Евротура стоит подумать о ребрендинге и пересмотреть формат турнира. Такое мнение журналистам высказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

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Евротур состоит из четырех этапов, которые проводятся в России, Швеции, Финляндии и Чехии, чьи сборные выступают в соревновании. Победитель Евротура определяется по итогам общего зачета. Этапы Евротура проводят национальные федерации стран участниц турнира.

«Возможно, Евротуру стоит сделать какой-то ребрендинг турнира. Сейчас обсуждается новый формат — Кубок Европы, по аналогу с футбольным турниром сборных в рамках кубка. Это обсуждается между всеми федерациями, ведь с точки зрения формата нужно стремиться к улучшению турнира, чтобы привлекать как можно больше болельщиков», — сказал Ротенберг.

По мнению первого вице-президента ФХР, в измененном Евротуре должны участвовать только четыре сборные. «В это же время проводится Кубок Германии, с точки зрения международных пауз невозможно проводить турниры в другом формате, только параллельно. Те же словаки и немцы хотят играть у себя дома, популяризировать в своих странах хоккей. И мы их прекрасно понимаем, им не надо отказываться от своих турниров, так как это служит только развитию хоккея, мы понимаем, на каком высоком уровне они эти турниры проводят», — отметил он.

Сборная России выиграла первый в сезоне этап Евротура (Кубок Карьяла), который проходит в Хельсинки. Сборная России под руководством Ильи Воробьева обыграла команды Финляндии (3:0) и Швеции (4:1), а также уступила чехам (2:5).

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