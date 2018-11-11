Хоккеисты сборной России выиграли первый этап Евротура, победив в двух матчах из трех

Источник: РИА "Новости"

Победу на первом этапе Евротура российские хоккеисты обеспечили себе уже в субботу, обыграв в первых двух матчах финнов (3:0) и шведов (4:1). В последний раз россияне побеждали на турнире в Хельсинки два года назад. В нынешнем составе пять человек, которые выигрывали в Финляндии в 2016 году: вратари Илья Сорокин и Игорь Шестеркин, защитники Артем Зуб и Виктор Антипин, а также форвард Александр Барабанов.

По сравнению с субботним матчем тренерский штаб оставил неизменным только первое звено Андрея Локтионова. Наконец-то получил возможность сыграть пропускавший первые две встречи по состоянию здоровья форвард Артем Михеев, вернулись не игравшие со шведами защитник Денис Баранцев и форвард Анатолий Голышев. Пропустил матч Александр Барабанов, с чьих передач забивал шведам новичок сборной Андрей Кузьменко.

Хоккей Еврохоккейтур 2018-2019 Кубок Карьяла, 8.11.2018, 19:30 Россия 3 Финляндия 0

Братья Василевские на Кубке Карьяла

У чехов по ходу межсезонья сменился главный тренер — ушедшего в магнитогорский «Металлург» Йозефа Яндача сменил хорошо знакомый российским болельщикам Милош Ржига. Специалист возглавлял в России подмосковный «Атлант», московский «Спартак», петербургский СКА и омский «Авангард». Наивысшим его достижением в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) стал выход в финал Кубка Гагарина 2011 года с «Атлантом».

В прошлом сезоне Ржига тренировал братиславский «Слован», с которым не сумел выйти в плей-офф КХЛ. Поэтому назначение специалиста главным тренером национальной команды своей страны можно было воспринять с удивлением.

«Я не ожидал того, что приду в сборную. Просто у некоторых тренеров в Чехии, которые были на первом плане, были некоторые проблемы в связи с работой в своих клубах. Плюс к тому они еще моложе меня, у них не такая большая тренерская история, поэтому и остался я», — рассказал корр. ТАСС Ржига, заключивший с Федерацией хоккея Чехии двухлетний контракт.

Хоккей Еврохоккейтур 2018-2019 Кубок Карьяла, 10.11.2018, 14:00 Швеция 1 Россия 4

По сравнению с остальными командами — участницами Кубка Карьяла, чехи привезли всего четыре новых игрока — все из местной экстра-лиги. Несмотря на опытный состав, подопечные Ржиги не смогли повлиять на итоги турнира, проиграв в четверг шведам (2:3) и в субботу финнам (0:3).

По ходу игры с чехами россияне опять порадовали реализацией большинства — в первом периоде они дважды забили, имея на одного игрока больше. Первую шайбу забросил Кирилл Капризов, вторую — Алексей Василевский. При этом защитника «Автомобилиста» диктор арены поначалу несколько раз называл Андреем, спутав с братом, выступающим в Национальной хоккейной лиге. Правильно назвали имя игрока, только когда он открыл счет своим голам в сборной.

Чехи дважды сравнивали счет, а победную шайбу забросил Доминик Кубалик, который год назад не пригодился в «Салавате Юлаеве». Подопечные Ильи Воробьева не раз имели возможность сравнять счет, но дважды пропустили в пустые ворота в течение заключительной минуты матча. Кубалик же в итоге сделал хет-трик.

Хоккей Еврохоккейтур 2018-2019 Кубок Карьяла, 11.11.2018, 14:30 Чехия 5 Россия 2

Без самоотдачи и собранности

По итогам турнира стоит отметить, что в матчах со шведами и финнами россияне хорошо сыграли в обороне, свидетельством чему стал всего один пропущенный гол. На высоте были и Шестеркин с Сорокиным. Все тройки в атаке и в обороне действовали рационально, и не случайно главный тренер команды отмечал, что победы над финнами и шведами были очень командными, не захотев никого выделять.

На результат третьего матча во многом повлияла слабая реализация моментов. Да и Ржига после встречи сказал, что ему удалось подвести команду к пику формы к третьей игре.

«Третья игра, я считаю, не совсем показательная, ведь мы уже стали победителями турнира, было, в некоторой степени, чемоданное настроение. У некоторых уже завтра игра, поэтому начали думать о предстоящих матчах. Были возможности выиграть у чехов, но не было такой самоотдачи, собранности, которая характеризовала нашу сборную в первых двух встречах», — рассказал ТАСС двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира, вице-президент Федерации хоккея России Борис Майоров.

Сразу три новичка сборной России отметились голами за национальную команду. В игре с финнами отличился защитник Андрей Педан, со шведами дубль сделал Кузьменко, с чехами шайбу забросил Василевский.

Стоит отметить, что сборной России впервые в истории турнира вручили трофей, который организаторы изготовили для победителей Кубка Карьяла. Ранее такого приза не было.