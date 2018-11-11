Российский хоккеист Нестеров признан лучшим защитником первого этапа Евротура

Нестеров провел все матчи за команду, забросив одну шайбу. Сборная России стала победителем Кубка Карьяла, одержав победы в двух встречах из трех — над финнами (3:0) и шведами (4:1). В заключительном матче турнира россияне уступили чехам со счетом 2:5.