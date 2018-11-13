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16:06 (мск), источник: БЕЛТА

Столичные хоккейные школы получат экипировку более чем на Br100 тыс

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские хоккейные детские школы получат экипировку по программе спонсорской помощи. Вручение сертификата на Br100,8 тыс. руководству спортшкол состоялось сегодня в офисе Федерации хоккея, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

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Закупленная хоккейная экипировка будет направлена в СДЮШОР БФСО «Динамо» и СДЮШОР ХК «Юность-Минск» представителями Минского завода виноградных вин.

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Это позволит обеспечить амуницией около сотни юных воспитанников хоккейных школ.

«Помощь оказана из прибыли завода. Это хороший жест доброй воли частной компании, прекрасный пример заботы крупного бизнеса о подрастающем поколении. Если другие компании изыщут возможность ему последовать, и не только в хоккее, детский спорт у нас станет развиваться еще успешнее», — отметил председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.

Как отмечается, другие партнеры федерации планируют продолжить начатую Минским заводом виноградных вин традицию и передать средства на приобретение амуниции еще восьми белорусским спортшколам.

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