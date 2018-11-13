Столичные хоккейные школы получат экипировку более чем на Br100 тыс

«Помощь оказана из прибыли завода. Это хороший жест доброй воли частной компании, прекрасный пример заботы крупного бизнеса о подрастающем поколении. Если другие компании изыщут возможность ему последовать, и не только в хоккее, детский спорт у нас станет развиваться еще успешнее», — отметил председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.