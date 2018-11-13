Хоккеисты «Шахтера» победили по буллитам «Юность» в экстралиге
13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты солигорского «Шахтера» победили минскую «Юность» по буллитам с счетом 4:3 в экстралиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты солигорского «Шахтера» победили минскую «Юность» по буллитам с счетом 4:3 в экстралиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом периоде прошедшего в Солигорске матча хозяева площадки дважды поразили ворота минчан. Точными бросками отметились Артем Демков и перешедший из минского «Динамо» Артем Артемов. «Юности» сравнять счет в матче удалось лишь под занавес третьего периода, реализовав большинство, — 3:3. В овертайме голов болельщики не увидели, а в серии буллитов победный бросок нанес Евгений Дадонов.
Другие матчи дивизиона А в экстралиге завершились со следующими результатами: «Неман» — «Металлург-Жлобин» — 1:2, «Динамо-Молодечно» разгромило молодежную сборную Беларуси до 20 лет, которая готовится к чемпионату мира, со счетом 9:0.
Минская «Юность» продолжает лидировать в экстралиге, на втором месте — солигорский «Шахтер».