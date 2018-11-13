Хоккеисты «Шахтера» победили по буллитам «Юность» в экстралиге

В первом периоде прошедшего в Солигорске матча хозяева площадки дважды поразили ворота минчан. Точными бросками отметились Артем Демков и перешедший из минского «Динамо» Артем Артемов. «Юности» сравнять счет в матче удалось лишь под занавес третьего периода, реализовав большинство, — 3:3. В овертайме голов болельщики не увидели, а в серии буллитов победный бросок нанес Евгений Дадонов.