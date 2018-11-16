Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Амур
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Автомобилист
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс3
Торонто Мэйпл Ливз5
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз2
Монреаль Канадиенс3
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс2
Нэшвилл Предаторз1
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд6
Ванкувер Кэнакс2
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз2
Детройт Ред Уингз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс7
Нью-Йорк Рейнджерс5
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз0
Нью-Джерси Дэвилз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз3
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс7
Флорида Пантерз3
Все события
Фоторепортажи
30«Зенит» потерял очки и Дзюбу в игре с ЦСКА
10Кононов в Тарасовке. Первые кадры
11:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-защитник системы «Сент-Луиса» Дмитрий Сергеев продолжит карьеру в Казахстане

Российский защитник Дмитрий Сергеев пополнил состав клуба «Алматы», информирует Shaiba.kz.

Наверх

22-летний уроженец Челябинска с 2013 по 2016 год выступал в хоккейной лиге Онтарио, защищая цвета клуба «Китченер Рейнджерс». Сергеев провёл 138 матчей, забросил 9 шайб и отдал 44 результативные передачи. Помимо этого, на счету Сергеева 92 игры в хоккейной лиге Восточного побережья в составе «Миссури Маверикс», «Норфолк Адмиралс» и «Талсы Ойлерс». В этих матчах хоккеист забросил 4 шайбы и отдал 23 голевые передачи.

В сезоне-2017/18 игрок провёл два матча в АХЛ в составе клуба «Сан-Антонио Рэмпейдж» и не смог отметиться результативными действиями.

Отметим, что в сентябре этого года Дмитрий Сергеев расторг соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз». Контракт был разорван по обоюдному согласию. «Сент-Луис» приобрёл права на российского хоккеиста осенью 2014 года.

Также Сергеев является серебряным призёром чемпионата мира 2016 года в составе молодёжной сборной России.

Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Российскую фигуристку нагло засудили в Японии!
Она бросила семью ради звезды мирового футбола!
Матч, после которого хочется еще раз восхититься нашей сборной
Дуэль русских суперфорвардов в НХЛ. Кучеров победил Малкина
Хорватия с ЧМ-2018 вернулась. Игрок ЦСКА помог победить испанцев
Россия вырвала у Канады победу в хоккейной Суперсерии
Германия — Россия: что сказал Черчесов
Молодой русский вратарь заменил легенду НХЛ и отдал голевой пас
Французы отправились в Роттердам оформлять выход в плей-офф
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь