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10:19 (мск), источник: БЕЛТА

ХК «Гомель» добился второй победы в Континентальном кубке и вышел в суперфинал

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Гомеля» победили французский «Лион» со счетом 2:1 и вышли в суперфинал Континентального кубка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В матче группы D в «Шарлемань-Арене» подопечным Олега Хмыля приходилось отыгрываться. Во втором периоде точным броском у белорусов отметился Николай Сусло. На 41-й минуте Александр Жидких вывел «Гомель» вперед — 2:1.

В другом матче второго тура казахстанский «Арлан» обыграл в овертайме латвийский «Курбадс» — 4:3.

Турнирное положение: «Гомель» — 6 очков, «Арлан» — 4, «Лион» — 1, «Курбадс» — 1. Клубы, занявшие первое и второе места, вышли в следующий раунд турнира.

В заключительном туре, сегодня в 16.00, хоккеисты «Гомеля» сыграют с «Арланом» и определят между собой победителя квартета.

В группе Е в суперфинал Континентального кубка вышли британский «Белфаст» и польский «Катовице». Финальные матчи состоятся с 11 по 13 января. Место проведения будет определено позже.

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