Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Йокерит4
Локомотив2
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Айлендерс
Даллас Старз
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА2
Металлург Мг1
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс0
Салават Юлаев3
Хоккей. НХЛ
19.11
Каролина Харрикейнз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь6
ХК Динамо4
Хоккей. НХЛ
19.11
Чикаго Блэкхокс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
19.11
Анахайм Дакс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
19.11
Эдмонтон Ойлерз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс4
Сент-Луис Блюз0
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари Флэймз4
Эдмонтон Ойлерз2
Все события
Фоторепортажи
22Еще один мировой рекорд Алины Загитовой
13Тренировка сборной: мороз и солнце в день рождения Лунева
18:10 (мск), источник: Прессбол

«Гомель» «всухую» уступил казахстанскому «Арлану» в матче заключительного тура ½ финала Континентального кубка

«Гомель» проиграл «Арлану» в матче заключительного тура полуфинального раунда Континентального кубка — 0:3.

Наверх

Ранее «рыси» и «Арлан» уже обеспечили себе путевку в суперфинал.

Читайте также
ХК «Гомель» добился второй победы в Континентальном кубке и вышел в суперфинал

Из группы «Е» в решающую стадию вышли польский ГКС и британский «Белфаст». Финальные матчи пройдут с 11 по 13 января 2019 года.

Арлан — Гомель — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Шайбы: 1:0 — Потайчук (Киселев, 3.10). 2:0 — Гуляков (Нестеров, 8.29). 3:0 — Киселев (Савенков, Потайчук, 21.33).

Группа «D»: Арлан — 7 очков (3 игры), Гомель — 6 (3), Лион — 1 (2), Курбадс — 1 (2).

Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Белорусы в ОАЭ. "Думаю, клуб из Эмиратов в КХЛ будет чем-то вроде "Куньлуня". В основном играть будут легионеры. Дворец, наверное, в Дубае построят"
"Видишь, могу в цирке выступать". Сборная Беларуси готовится оформить выход в плей-офф Лиги наций
У Загитовой не было реальных соперниц в Москве. И это плохо
Сборная без Шипулина. Вы хотели честный отбор, вы его получили
Бывшие канадские легионеры КХЛ рассказали ужасы об игре в России
Гранквист отменил победу России, Португалия первая и без Роналду
Россия сыграет на ничью? Интриги последнего тура Лиги наций
Россиянин впервые выиграл этап КМ по прыжкам с трамплина
Тренер Нурмагомедова: Макгрегор недооценил Хабиба
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь