«Гомель» «всухую» уступил казахстанскому «Арлану» в матче заключительного тура ½ финала Континентального кубка
«Гомель» проиграл «Арлану» в матче заключительного тура полуфинального раунда Континентального кубка — 0:3.
«Гомель» проиграл «Арлану» в матче заключительного тура полуфинального раунда Континентального кубка — 0:3.
Ранее «рыси» и «Арлан» уже обеспечили себе путевку в суперфинал.
Из группы «Е» в решающую стадию вышли польский ГКС и британский «Белфаст». Финальные матчи пройдут с 11 по 13 января 2019 года.
Арлан — Гомель — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Шайбы: 1:0 — Потайчук (Киселев, 3.10). 2:0 — Гуляков (Нестеров, 8.29). 3:0 — Киселев (Савенков, Потайчук, 21.33).
Группа «D»: Арлан — 7 очков (3 игры), Гомель — 6 (3), Лион — 1 (2), Курбадс — 1 (2).