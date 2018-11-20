Константин Кольцов возглавил хоккейный клуб «Брест»
20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский специалист Константин Кольцов возглавил хоккейный клуб «Брест», сообщили БЕЛТА в команде.
20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский специалист Константин Кольцов возглавил хоккейный клуб «Брест», сообщили БЕЛТА в команде.
Новый главный тренер брестчан входил в тренерский штаб Горди Дуайера в минском «Динамо», но ушел из клуба после отставки североамериканского специалиста.
Во время карьеры игрока Константин Кольцов становился чемпионом российской суперлиги и обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса», он провел 144 матча в регулярных чемпионатах НХЛ в составе «Питтсбурга», за которые набрал 38 (12+26) очков.
Участник девяти чемпионатов мира и двух Олимпийских игр в составе сборной Беларуси.
Контракт с «Брестом» Константин Кольцов заключил до конца сезона.
24 ноября состоится