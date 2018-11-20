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14:38 (мск), источник: БЕЛТА

Константин Кольцов возглавил хоккейный клуб «Брест»

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский специалист Константин Кольцов возглавил хоккейный клуб «Брест», сообщили БЕЛТА в команде.

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Новый главный тренер брестчан входил в тренерский штаб Горди Дуайера в минском «Динамо», но ушел из клуба после отставки североамериканского специалиста.

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Во время карьеры игрока Константин Кольцов становился чемпионом российской суперлиги и обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса», он провел 144 матча в регулярных чемпионатах НХЛ в составе «Питтсбурга», за которые набрал 38 (12+26) очков.

Участник девяти чемпионатов мира и двух Олимпийских игр в составе сборной Беларуси.

Контракт с «Брестом» Константин Кольцов заключил до конца сезона.

24 ноября состоится пресс-конференция нового наставника.

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