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17:07 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Юности» на последней минуте матча победили «Гомель» в экстралиге

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» на последней минуте домашнего матча в «Чижовка-Арене» победили «Гомель» со счетом 2:1 в экстралиге чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Гости под руководством Олег Хмыля после точного броска Евгения Соломонова лидировали на протяжении большей части встречи. Команда Михаила Захарова усилила давление на ворота оппонентов в третьем периоде.

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Гомельчане часто нарушали правила. В итоге на 55-й минуте Михаил Стефанович сравнял счет, а за 11 секунд до сирены об окончании периода отличился Анатолий Протасеня — 2:1.

Хоккеисты «Шахтера» в Солигорске обыграли жлобинский «Металлург» — 4:0, «Неман» был сильнее в гостях «Динамо-Молодечно» — 2:1. Молодежная сборная Беларуси проиграла «Лиде» со счетом 0:4.

Турнирное положение: «Юность» — 64 очка (25 матчей), «Шахтер» — 55 (25), «Неман» — 52 (24), «Динамо-Молодечно» — 42 (28), «Гомель» — 41 (24), «Лида» — 24 (26), «Металлург-Жлобин» — 24 (26), Беларусь U-20 — 10 (30).

Следующие матчи в экстралиге чемпионата Беларуси состоятся 27 ноября.

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