21-летний хоккеист умер после матча

«Ужасные новости. Кристиан еще в пятницу играл, и ничего не предвещало беды. Затем я остался тренировать юниоров, а позже мне рассказали эту страшную новость», — рассказал главный тренер «Плешова» Славомир Шлеб.

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Шлеб отметил, что хоккеист чувствовал себя хорошо до матча. «Слышал, что он потерял сознание дома. Его сумели откачать, но уже в больнице Кристиан скончался. Возможно, это инфаркт или инсульт, хотя это только мои предположения. Он занимался боевыми искусствами, возможно, что-то связано с этим», — добавил тренер.

Сезон-2018/19 был первым для Лунтера в словацкой команде. Он сыграл в 15 матчах и реализовал две шайбы.