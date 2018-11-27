Хоккеисты «Немана» взяли реванш у «Юности» в чемпионате Беларуси в экстралиге
27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Немана» победили на своей площадке «Юность» со счетом 3:0 в чемпионате Беларуси в экстралиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Немана» победили на своей площадке «Юность» со счетом 3:0 в чемпионате Беларуси в экстралиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Матч между этими командами 20 ноября в Минске завершился разгромом гродненцев — 7:1. Подопечным Сергея Пушкова удалось взять реванш. Долгое время соперники не могли открыть счет. Лишь на 26-й минуте Артем Левша воспользовался пасом
Минская «Юность», несмотря на поражение, продолжает лидировать в турнирной таблице с 64 очками. «Неман» занимает третье место — 55 очков.