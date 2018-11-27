Хоккеисты «Немана» взяли реванш у «Юности» в чемпионате Беларуси в экстралиге

Матч между этими командами 20 ноября в Минске завершился разгромом гродненцев — 7:1. Подопечным Сергея Пушкова удалось взять реванш. Долгое время соперники не могли открыть счет. Лишь на 26-й минуте Артем Левша воспользовался пасом из-за ворот и отправил шайбу в сетку ворот. «Неман» усилиями Антона Гришанова еще дважды огорчил голкипера гостей Игоря Брикуна.