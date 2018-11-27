Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Северсталь3
Барыс4
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев0
Автомобилист2
Хоккей. НХЛ
28.11
Баффало Сэйбрз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
28.11
Филадельфия Флайерз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
28.11
Монреаль Канадиенс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
28.11
Тампа-Бэй Лайтнинг
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
28.11
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
28.11
Миннесота Уайлд
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
28.11
Виннипег Джетс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
28.11
Чикаго Блэкхокс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
28.11
Эдмонтон Ойлерз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
28.11
Ванкувер Кэнакс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал4
Сочи2
Все события
Фоторепортажи
23Аленичев показал силу в Химках
22Гол Смолова не помог «Локо» в матче с «Уралом»
21:02 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Немана» взяли реванш у «Юности» в чемпионате Беларуси в экстралиге

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Немана» победили на своей площадке «Юность» со счетом 3:0 в чемпионате Беларуси в экстралиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Матч между этими командами 20 ноября в Минске завершился разгромом гродненцев — 7:1. Подопечным Сергея Пушкова удалось взять реванш. Долгое время соперники не могли открыть счет. Лишь на 26-й минуте Артем Левша воспользовался пасом из-за ворот и отправил шайбу в сетку ворот. «Неман» усилиями Антона Гришанова еще дважды огорчил голкипера гостей Игоря Брикуна.

Минская «Юность», несмотря на поражение, продолжает лидировать в турнирной таблице с 64 очками. «Неман» занимает третье место — 55 очков.

Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Гороскоп на неделю с 26 ноября по 2 декабря
Лобода показала 6-месячную дочку
Скандал в «Спартаке»: игроки за Глушакова, фаны слили переписку
«Не дерусь с автобусами»: Нурмагомедов представил свою книгу
«Автомобилист» прервал серию из трех поражений в КХЛ
Чиновники возьмутся за моральный облик российских спортсменов
Эксперты WADA приезжают в Москву: чем это нам грозит?
Фуркад прокомментировал решение Шипулина продолжить карьеру
ЦСКА принимает «Викторию» в матче Лиги чемпионов (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь