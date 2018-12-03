Все билеты на матчи сборной России на Кубке Первого канала по хоккею в Москве проданы

«Аншлагу быть. Билеты на матчи сборной на московском этапе Кубка Первого канала полностью реализованы, — говорится в сообщении. — Спасибо вам за поддержку, уже совсем скоро увидимся на трибунах».

Кубок Первого канала — второй в сезоне этап Евротура. В Москве матчи турнира пройдут на арене «Парк Легенд», сборная России 13 декабря сыграет с командой Швеции, 15 декабря — с чехами. Также сборная России проведет встречу с финнами в заключительный день турнира 16 декабря в Санкт-Петербурге на домашнем стадионе футбольного клуба «Зенит». ФХР отмечает, что билеты на этот матч еще не раскуплены.