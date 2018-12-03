Все билеты на матчи сборной России на Кубке Первого канала по хоккею в Москве проданы
ТАСС, 3 декабря. Все билеты на московские игры сборной России по хоккею на Кубке Первого канала реализованы. Об этом сообщает
ТАСС, 3 декабря. Все билеты на московские игры сборной России по хоккею на Кубке Первого канала реализованы. Об этом сообщает
«Аншлагу быть. Билеты на матчи сборной на московском этапе Кубка Первого канала полностью реализованы, — говорится в сообщении. — Спасибо вам за поддержку, уже совсем скоро увидимся на трибунах».
Кубок Первого канала — второй в сезоне этап Евротура. В Москве матчи турнира пройдут на арене «Парк Легенд», сборная России 13 декабря сыграет с командой Швеции, 15 декабря — с чехами. Также сборная России проведет встречу с финнами в заключительный день турнира 16 декабря в