Городские соревнования по хоккею «Золотая шайба» стартуют в Минске

Во время церемонии открытия состоится представление команд и символичное вбрасывание, перед участниками выступит лауреат многочисленных песенных конкурсов Екатерина Шумская. Первыми на лед малой площадки арены выйдут игроки команд «Грифоны» и «Олимпия». Победитель и призеры городского этапа определятся 11 декабря. Финалисты получат право сыграть в решающей стадии республиканского турнира «Золотая шайба», который пройдет одновременно с Рождественским международным турниром любителей хоккея на приз Президента Беларуси.

Городские соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» проводятся уже в 21-й раз с целью улучшения физкультурно-спортивной работы, укрепления здоровья и вовлечения молодежи в занятия физкультурой и спортом, популяризации хоккея. Организаторами выступают управление спорта и туризма, комитет по образованию Мингорисполкома и Минский городской комитет ОО «БРСМ».