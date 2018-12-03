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13:29 (мск), источник: БЕЛТА

Городские соревнования по хоккею «Золотая шайба» стартуют в Минске

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городские соревнования по хоккею среди детей и подростков «Золотая шайба» стартуют сегодня в Минске на льду «Чижовка-Арены», сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

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В матчах отборочного этапа турнира примут участие девять дружин.

Во время церемонии открытия состоится представление команд и символичное вбрасывание, перед участниками выступит лауреат многочисленных песенных конкурсов Екатерина Шумская. Первыми на лед малой площадки арены выйдут игроки команд «Грифоны» и «Олимпия». Победитель и призеры городского этапа определятся 11 декабря. Финалисты получат право сыграть в решающей стадии республиканского турнира «Золотая шайба», который пройдет одновременно с Рождественским международным турниром любителей хоккея на приз Президента Беларуси.

Городские соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» проводятся уже в 21-й раз с целью улучшения физкультурно-спортивной работы, укрепления здоровья и вовлечения молодежи в занятия физкультурой и спортом, популяризации хоккея. Организаторами выступают управление спорта и туризма, комитет по образованию Мингорисполкома и Минский городской комитет ОО «БРСМ».

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