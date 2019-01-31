Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Торпедо НН0
Локомотив0
Хоккей. НХЛ
2.02
Баффало Сэйбрз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
2.02
Флорида Пантерз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
2.02
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
2.02
Питтсбург Пингвинз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
2.02
Вашингтон Кэпиталз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
2.02
Детройт Ред Уингз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
2.02
Каролина Харрикейнз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
2.02
Даллас Старз
Миннесота Уайлд
Все события
Фоторепортажи
7Редкие кадры карьеры Евгения Ловчева
13Первое дерби «Динамо» — «Спартак» в Петровском парке
31 января, источник: Чемпионат.com

Россия — Финляндия: все билеты на матч в Ярославле распроданы

7 февраля в Ярославле на «Арене-2000» национальная сборная России в рамках вынесенного матча Еврохоккейтура сыграет с командой Финляндии.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает официальный сайт Федерации хоккея России, все билеты на трибуны полностью распроданы. Вместимость «Арены-2000» — 9071 зритель.

Напомним, состав сборной России на турнир выглядит так:

Вратари: Илья Коновалов («Локомотив»), Игорь Бобков («Авангард»), Пётр Кочетков («ХК Сочи»).

Защитники: Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Артём Зуб (СКА), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба — «Металлург»), Андрей Миронов («Динамо» М), Алексей Василевский («Автомобилист»), Рушан Рафиков, Александр Елесин (оба — «Локомотив»), Андрей Педан («Ак Барс»), Николай Демидов («Сибирь»).

Нападающие: Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачёв (оба — «Динамо» М), Анатолий Никонцев («Спартак»), Сергей Шумаков, Денис Зернов, Илья Михеев (все — «Авангард»), Андрей Кузьменко, Алексей Кручинин (оба — СКА), Андрей Светлаков, Константин Окулов (оба — ЦСКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба — «Салават Юлаев»), Григорий Денисенко, Денис Алексеев, Кирилл Слепец (все — «Локомотив»).

Штаб сборной: глава штаба — Роман Ротенберг, главный тренер — Илья Воробьёв, старший тренер — Алексей Жамнов, тренер — Анвар Гатиятулин, тренер вратарей — Рашит Давыдов.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Финляндия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Российская фигуристка удивила зрителей откровенным костюмом!
Русская красотка стала новой звездой биатлона!
10 главных трансферов зимы в Европе
Ученицы Тутберидзе — одноразовые? Почему атакуют тренера
Корея не приняла: Виктора Ана зовут обратно в Россию
Ирландская месть: когда Конор сразится с Хабибом
Следствие хочет продлить арест Кокорину и Мамаеву
«Реал» и «Барселона» встретятся в полуфинале Кубка Испании
«Спартак» встретится с «Зенитом» в чемпионате России 17 марта
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь