Россия — Финляндия: все билеты на матч в Ярославле распроданы

Как сообщает официальный сайт Федерации хоккея России, все билеты на трибуны полностью распроданы. Вместимость «Арены-2000» — 9071 зритель.

Защитники: Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Артём Зуб (СКА), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба — «Металлург»), Андрей Миронов («Динамо» М), Алексей Василевский («Автомобилист»), Рушан Рафиков, Александр Елесин (оба — «Локомотив»), Андрей Педан («Ак Барс»), Николай Демидов («Сибирь»).

Нападающие: Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачёв (оба — «Динамо» М), Анатолий Никонцев («Спартак»), Сергей Шумаков, Денис Зернов, Илья Михеев (все — «Авангард»), Андрей Кузьменко, Алексей Кручинин (оба — СКА), Андрей Светлаков, Константин Окулов (оба — ЦСКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба — «Салават Юлаев»), Григорий Денисенко, Денис Алексеев, Кирилл Слепец (все — «Локомотив»).