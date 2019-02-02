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13:57 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Юности» и «Немана» одержали сухие победы в очередных матчах экстралиги

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» и «Немана» с сухим счетом добились побед в очередных матчах в дивизионе А экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Минская команда уверенно переиграла соперников из «Лиды» — 2:0. Команды встречались тремя днями ранее, и подопечным Михаила Захарова во время матча пришлось отыгрываться. На этот раз на льду «Чижовка-Арены» все сложилось для «Юности» удачнее.

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Действующий чемпион экстралиги «Неман» забросил три безответные шайбы (3:0) в ворота «Шахтера». Матч состоялся в Солигорске, «горняки» имели немало шансов забросить при игре в большинстве, но не воспользовались ими.

Турнирное положение: «Юность-Минск» — 117 очков (47 матчей), «Неман» — 103 (46), «Шахтер» — 86 (46), «Динамо-Молодечно» — 83 (47), «Гомель» — 58 (46), «Металлург» — 49 (46), «Лида» — 46 (47), Беларусь U-20 — 16 (47).

Лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси в экстралиге в дивизионе А является форвард «Юности» Михаил Стефанович, в активе которого 50 очков (29 голов и 21 результативная передача).

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