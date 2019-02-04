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15:01 (мск), источник: БЕЛТА

Лучший бомбардир экстралиги Михаил Стефанович вызван в национальную сборную Беларуси

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий минской «Юности» Михаил Стефанович получил вызов в национальную сборную Беларуси по хоккею, которая готовится к международному турниру Kaufland Cup в Словакии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

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Тренерский штаб во главе с Андреем Сидоренко внес изменения в первоначальный список. Вместо получивших травму нападающих минского «Динамо» Артура Гавруса и Андрея Степанова, защитника тольяттинской «Лады» Романа Дюкова к команде присоединились Дмитрий Коробов (1989, без клуба), Михаил Стефанович (1989, «Юность») и Виктор Бовбель (1998, «Шахтер»).

Сборная Беларуси к предстоящим матчам в Братиславе будет тренироваться на «Минск-Арене» до 6 февраля в следующем составе:

вратари — Михаил Карнаухов («Динамо» Мн, КХЛ), Дмитрий Мильчаков («Пльзень», Чехия);.

защитники — Андрей Антонов («Юность»), Даниил Бокун («Шахтер»), Павел Воробей («Сибирь», КХЛ), Олег Евенко, Дмитрий Знахаренко (оба — «Динамо» Мн), Никита Крыскин, Михаил Хоромандо (оба — «Неман»), Дмитрий Коробов (без клуба);.

нападающие — Андрей Белевич («Динамо-Молодечно»), Иван Дроздов, Александр Когалев, Илья Литвинов, Максим Парфеевец (все — «Динамо» Мн), Артем Демков, Виктор Бовбель (оба — «Шахтер»), Сергей Дрозд, Михаил Стефанович (оба — «Юность»), Данила Карабань («Звезда», ВХЛ), Артем Кислый, Александр Малявко, Сергей Малявко, Никита Ремезов (все — «Неман»).

Форвард Михаил Стефанович лидирует в споре бомбардиров чемпионата Беларуси в экстралиге с 51 баллом, забросив 30 шайб и сделав 21 результативную передачу.

Соперниками белорусов на турнире в Братиславе станет сборная Словакии (7 февраля), а на следующий день наши хоккеисты сыграют с олимпийской командой России.

Главным стартом сезона для сборной Беларуси по хоккею станет чемпионат мира в дивизионе I в группе А в Астане, который стартует 29 апреля.

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