Антипин и Педан не сыграют за сборную России на шведском этапе Евротура
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Защитники Андрей Педан и Виктор Антипин
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Защитники Андрей Педан и Виктор Антипин
В связи с данными потерями в состав сборной России, который был обнародован 25 января, вызван защитник московского «Спартака» Евгений Кулик.
Третий в сезоне этап Евротура пройдет с 7 по 10 февраля в Стокгольме. Первый матч Шведских игр между сборными России и Финляндии состоится 7 февраля в Ярославле.