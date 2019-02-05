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18:54 (мск), источник: Р-Спорт

Антипин и Педан не сыграют за сборную России на шведском этапе Евротура

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Защитники Андрей Педан и Виктор Антипин из-за повреждений не сыграют за сборную России на шведском этапе Евротура, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).

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В связи с данными потерями в состав сборной России, который был обнародован 25 января, вызван защитник московского «Спартака» Евгений Кулик.

Третий в сезоне этап Евротура пройдет с 7 по 10 февраля в Стокгольме. Первый матч Шведских игр между сборными России и Финляндии состоится 7 февраля в Ярославле.

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