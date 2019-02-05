Антипин и Педан не сыграют за сборную России на шведском этапе Евротура

В связи с данными потерями в состав сборной России, который был обнародован 25 января, вызван защитник московского «Спартака» Евгений Кулик.

Третий в сезоне этап Евротура пройдет с 7 по 10 февраля в Стокгольме. Первый матч Шведских игр между сборными России и Финляндии состоится 7 февраля в Ярославле.