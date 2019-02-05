Стал известен состав мужской сборной России по хоккею на Универсиаду

Стал известен состав мужской сборной России по хоккею на Универсиаду

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Федерация хоккея России (ФХР) на своем официальном сайте объявила состав мужской студенческой сборной России для участия в зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске.