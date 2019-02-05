Стал известен состав мужской сборной России по хоккею на Универсиаду

Универсиада пройдет 2—12 марта. На групповом этапе хоккейного турнира мужская сборная России сыграет со сборными Словакии, Японии, США, Венгрии и Чехии.
Состав сборной России выглядит следующим образом:
вратари: Никита Богданов («СКА-Нева», Санкт-Петербург), Евгений Киселев («Сокол», Красноярск), Никита Серебряков («Адмирал», Владивосток);.
защитники: Евгений Воронков («Звезда», Москва), Никита Камалов («Амур», Хабаровск), Иван Крылов («Сокол»), Вадим Кудако («Северсталь», Череповец), Павел Медведев («Саров»), Александр Сорокин («Нефтяник», Альметьевск), Михаил Тихонов («СКА-Нева»), Андрей Чуркин («Югра», Ханты-Мансийск);.
нападающие: Максим Джиошвили (санкт-петербургское «Динамо»), Данила Квартальнов, Денис Орлович-Грудков, Иван Ларичев (все — «СКА-Нева»), Дмитрий Колготин («Зауралье», Курган), Михаил Мальцев (СКА), Максим Мальцев, Владислав Мисников, Вячеслав Шевченко (все — «Сокол»), Егор Морозов (новокузнецкий «Металлург»), Игорь Руденков («Амур»), Александр Тридчиков («Челмет», Челябинск).
В штаб сборной во главе с первым вице-президентом ФХР Романом Ротенбергом вошли генеральный менеджер Сергей Гомоляко, главный тренер Владислав Хромых, тренеры Игорь Ефимов, Андрей Никишов, Денис Баев и тренер вратарей Роман Кривомазов.