Шведская «Фрёлунда» в третий раз стала победителем хоккейной Лиги чемпионов

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Самуэль Фагемо (11-я минута), Райан Лэш (25) и Понтус Вестерхольм (35). У проигравших отличился Иазин Элиц (52).

Лига чемпионов проводится с 2015 года. Победителем первого розыгрыша турнира стал шведский «Лулео», в прошлом году соревнования выиграл финский клуб ЮИП. В остальные годы победителем Лиги чемпионов становилась «Фрёлунда», которая также является четырехкратным чемпионом Швеции.