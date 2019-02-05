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5 февраля, источник: ТАСС

Шведская «Фрёлунда» в третий раз стала победителем хоккейной Лиги чемпионов

ТАСС, 5 февраля. Шведский хоккейный клуб «Фрёлунда» одержал победу над немецким «Мюнхеном» со счетом 3:1 в финальном матче Лиги чемпионов.

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Самуэль Фагемо (11-я минута), Райан Лэш (25) и Понтус Вестерхольм (35). У проигравших отличился Иазин Элиц (52).

Лига чемпионов проводится с 2015 года. Победителем первого розыгрыша турнира стал шведский «Лулео», в прошлом году соревнования выиграл финский клуб ЮИП. В остальные годы победителем Лиги чемпионов становилась «Фрёлунда», которая также является четырехкратным чемпионом Швеции.

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