Шведская «Фрёлунда» в третий раз стала победителем хоккейной Лиги чемпионов
ТАСС, 5 февраля. Шведский хоккейный клуб «Фрёлунда» одержал победу над немецким «Мюнхеном» со счетом 3:1 в финальном матче Лиги чемпионов.
ТАСС, 5 февраля. Шведский хоккейный клуб «Фрёлунда» одержал победу над немецким «Мюнхеном» со счетом 3:1 в финальном матче Лиги чемпионов.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Самуэль Фагемо (11-я минута), Райан Лэш (25) и Понтус Вестерхольм (35). У проигравших отличился Иазин Элиц (52).
Лига чемпионов проводится с 2015 года. Победителем первого розыгрыша турнира стал шведский «Лулео», в прошлом году соревнования выиграл финский клуб ЮИП. В остальные годы победителем Лиги чемпионов становилась «Фрёлунда», которая также является четырехкратным чемпионом Швеции.