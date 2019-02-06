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10:06 (мск), источник: БЕЛТА

Умер заслуженный тренер Беларуси Валерий Евдокимов

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В возрасте 69 лет умер заслуженный тренер Беларуси по хоккею Валерий Евдокимов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

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В ряду воспитанников талантливого наставника целая плеяда ярких звезд белорусского хоккея: Александр Шумидуб, Олег Микульчик, Олег Хмыль, Сергей Шитковский (младший), Андрей Скабелка, Андрей Расолько, Александр Рядинский и многие другие.

В свое время Валерий Евдокимов открыл дорогу в большой спорт для руководителя отдела детско-юношеского хоккея Владимира Короля, а также заместителя председателя федерации Дмитрия Баскова.

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