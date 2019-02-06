Умер заслуженный тренер Беларуси Валерий Евдокимов

В ряду воспитанников талантливого наставника целая плеяда ярких звезд белорусского хоккея: Александр Шумидуб, Олег Микульчик, Олег Хмыль, Сергей Шитковский (младший), Андрей Скабелка , Андрей Расолько, Александр Рядинский и многие другие.

В свое время Валерий Евдокимов открыл дорогу в большой спорт для руководителя отдела детско-юношеского хоккея Владимира Короля, а также заместителя председателя федерации Дмитрия Баскова.