Кочетков не сыграет на шведском этапе Евротура из-за микротравмы
НОВОГОРСК, 6 фев — РИА Новости, Семён Галькевич. Голкипер сборной России по хоккею Петр Кочетков
НОВОГОРСК, 6 фев — РИА Новости, Семён Галькевич. Голкипер сборной России по хоккею Петр Кочетков
Третий в сезоне этап Евротура пройдет в Стокгольме с 7 по 10 февраля. Первая игра сборной России вынесена в Ярославль, где в четверг национальная команда сыграет против финнов.
«У Петра Кочеткова микротравма, на этом Евротуре он не сыграет», — сказал Воробьев журналистам.