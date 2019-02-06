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11:59 (мск), источник: Р-Спорт

Роман Ротенберг: Моуринью не приедет на матч в Ярославль

НОВОГОРСК, 6 фев — РИА Новости, Семён Галькевич. Футбольный тренер Жозе Моуринью не сможет присутствовать на матче сборной России по хоккею в Ярославле, сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

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Источник: РИА "Новости"

Шведский, третий в сезоне, этап Евротура пройдет в Стокгольме с 7 по 10 февраля. Первая игра сборной России вынесена в Ярославль, где в четверг национальная команда сыграет против финнов. Моуринью в понедельник посетил матч КХЛ между «Авангардом» и СКА в Балашихе и упал после проведения символического вбрасывания.

«К сожалению, Жозе Моуринью не приедет в Ярославль на матч сборной России. Жозе попал в список травмированных», — сказал Ротенберг журналистам.

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